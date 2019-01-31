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Действие декрета не для всех

01.02.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Не относятся к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике:

  • Действие декрета не для всех
    граждане, с которыми прекращены трудовые отношения, — в течение квартала, следующего за кварталом, в котором прекращены трудовые отношения, а в случае расторжения трудового договора (контракта) по причине сокращения численности или штата работников, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы, истечения срока действия контракта — в течение шести месяцев с даты увольнения;
  • граждане, являвшиеся военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированной организации, имевшими специальные звания, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;
  • граждане, являвшиеся резервистами во время прохождения занятий и учебных сборов, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;
  • граждане, являвшиеся военнообязанными во время прохождения военных или специальных сборов, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;
  • граждане, закончившие прохождение альтернативной службы, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором были прекращены указанные отношения;
  • граждане, получившие образование в дневной форме получения образования, а также образование на дому, за исключением дополнительного образования детей и молодежи и признанные инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности);
  • граждане, признанные по решению суда недееспособными; имеющие право на получение пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, получающие ежемесячные страховые выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
  • граждане, являющиеся получателями пенсии, в том числе из других государств, пособий из средств республиканского бюджета, бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (за исключением пособий, носящих единовременный характер), пособий по временной нетрудоспособности;
  • граждане, являющиеся олимпийскими чемпионами, получающими государственную стипендию;
  • граждане, являющиеся супругом (супругой) военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, военную службу офицеров по призыву, молодого специалиста, приступившего к работе по распределению (перераспределению) или направлению (последующему направлению) на работу, — в период их совместного проживания в местностях, где отсутствовала (отсутствует) возможность их трудоустройства на время прохождения военной службы, работы по распределению (перераспределению) или направлению (последующему направлению) на работу;
  • граждане, получающие доходы от сдачи внаем жилых и нежилых помещений, машино-мест, — при условии уплаты подоходного налога с физических лиц с такого дохода;
  • граждане Республики Беларусь, прибывшие в Республику Беларусь для постоянного проживания, иностранные граждане или лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, зарегистрированные по месту жительства в Республике Беларусь, — в течение шести месяцев, начиная с месяца, в котором они были зарегистрированы;
  • граждане, к которым применялись предусмотренные законодательными актами меры по обеспечению безопасности, не позволявшие заниматься различными видами деятельности; выполнявшие в течение полного сезона сезонные работы, включенные в Список сезонных работ, выполнение которых в течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсии за год работы, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 1992 г. №671 (Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь, 1992 г., №32, ст. 571), — до начала следующего сезона;
  • граждане, находившиеся под медицинским наблюдением организаций здравоохранения, организаций, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в установленном законодательством порядке медицинскую деятельность, — в период беременности и родов;
  • граждане, отбывающие наказание по приговору суда в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы или пожизненного заключения, в отношении которых применяется мера пресечения в виде домашнего ареста либо заключения под стражу, а также находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях;
  • граждане, находящиеся на принудительном лечении.

 

Постановлением Совета Министров от 08.12.2018 № 881 «О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 и внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» скорректировано Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций. Полный текст Положения можно найти на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, где оно было официально опубликовано (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 07.04.2018, 5/45000), либо на официальном сайте Сморгонского райисполкома (www.smorgon.grodno-region.by).

 

 
 
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