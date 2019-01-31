Приятная статистика… 372 брака было зарегистрировано в Сморгонском районе в 2018 году

Регистрация брака, рождения, смерти, установление отцовства, перемена фамилии… Для решения этих и многих других вопросов люди обращаются в загс.



В прошлом году на Сморгонщине родилось на 118 детей меньше, чем в 2017. Количество расторжений браков тоже уменьшилось. Что же еще интересного было зарегистрировано загсом?



Как рассказала начальник отдела загс Инесса Лукьянова, в прошлом году на Сморгонщине родились 433 ребёнка: 371 – в городе, 62 – в сельской местности (в 2017 г. – 551: 472 – город, 79 – село). Мальчиков – 226, девочек – 207, родились 4 двойни. Средний возраст матери – 28 лет, отца – 30. Две мамы несовершеннолетние, одной маме больше 45 лет.

Регистрация рождения производилась в органах загс по месту рождения детей или по месту жительства родителей либо одного из них. По желанию некоторых родителей регистрация происходила в торжественной обстановке.

Самые популярные имена девочек – София, Дарья, Ксения, Милана. Редкие имена – Патрисия, Николь, Эллина, Женевьева, Адриана.

Популярные имена мальчиков – Егор, Артём, Тимофей, Даниил, Матвей, Михаил. Редкие имена – Дамиан, Демид, Левани, Мирон, Платон.

В 2018 г. отделом загс зарегистрировано 51 установление отцовства, из них 2 – по решению суда.

На протяжении 2018 года в Сморгонском районе было зарегистрировано 372 брака (в 2017 г. – 387), 158 из них - в торжественной обстановке в помещении загса, состоялось 13 выездных регистраций в памятно-исторические места и к месту проведения торжества.

С иностранными гражданами зарегистрировано 38 браков. Среди них – представители Российской Федерации, Украины, Чешской Республики, Литовской Республики, Германии, Израиля, Молдовы. Средний возраст вступающих в брак мужчин - 30 лет, женщин – 28.

В 2018 г. зарегистрировано 56 расторжений брака (в 2017 – 67). Средний возраст расторгающих брак мужчин – 39, женщин – 38 лет.

В течение года составлены 24 записи о перемене фамилии, имени, отчества. Принято 196 заявлений по внесению изменений, дополнений, исправлений в записи актов гражданского состояния, 322 заявления на выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния.

Сморгонский загс.