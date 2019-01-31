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Какую температуру показывают разные градусники, когда вы заболели? Ненаучный эксперимент TUT.BY
01.02.2019 15:40 — Новости Общества | Tut.by
Правильно измерить температуру тела не так уж просто. Оказывается, электронный градусник нужно держать под мышкой не менее трех минут, а когда он «запищит», не торопиться доставать. Если вы чуть приболели, а повышенной температуры нет, то иногда
Для того чтобы ваши градусники показывали температуру правильно, их нужно периодически отдавать на поверку. При этом электронные могут отклоняться на 0,1 градуса, а бесконтактные — на 0,2 градуса. Такие расхождения допустимы.
Мы взяли несколько термометров: ртутный, безртутный, электронные (иностранный и белорусский), бесконтактный и индикатор для путешествий — и провели ненаучный эксперимент. Все это для того, чтобы узнать, какую температуру они показывают у одних и тех же людей. Спойлер: совсем не одинаковую.
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Мы взяли несколько термометров и посмотрели, какую температуру они показывают у одних и тех же людей.
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