Какую температуру показывают разные градусники, когда вы заболели? Ненаучный эксперимент TUT.BY

Правильно измерить температуру тела не так уж просто. Оказывается, электронный градусник нужно держать под мышкой не менее трех минут, а когда он «запищит», не торопиться доставать. Если вы чуть приболели, а повышенной температуры нет, то иногда могут не открыть больничный.

Для того чтобы ваши градусники показывали температуру правильно, их нужно периодически отдавать на поверку. При этом электронные могут отклоняться на 0,1 градуса, а бесконтактные — на 0,2 градуса. Такие расхождения допустимы.

Мы взяли несколько термометров: ртутный, безртутный, электронные (иностранный и белорусский), бесконтактный и индикатор для путешествий — и провели ненаучный эксперимент. Все это для того, чтобы узнать, какую температуру они показывают у одних и тех же людей. Спойлер: совсем не одинаковую.