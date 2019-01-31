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Уважаемые любители бани!
01.02.2019 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік
Уважаемые любители бани!
9 февраля в бане агроусадьбы «Щедрый заяц» (д. Селовщина, Березовский район) газета «Маяк» и ФСК «Кречет» проводят XIV открытый чемпионат
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Уважаемые любители бани! 9 февраля в бане агроусадьбы «Щедрый заяц» (д. Селовщина, Березовский район) газета «Маяк» и...
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