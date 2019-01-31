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Уважаемые любители бани!

01.02.2019 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік  
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Уважаемые любители бани!

Уважаемые любители бани!

9   февраля в бане агроусадьбы «Щедрый заяц» (д. Селовщина, Березовский район) газета «Маяк» и ФСК «Кречет» проводят XIV открытый чемпионат
Березовского района по спортивной сауне «Щедрый жар».


Начало в 11.00. Регистрация участников в 10.30.


Приглашаются все желающие. Подробнее – на сайте «Маяка» (maiak.by). Тел. (29) 207-71-09.

 
 
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Уважаемые любители бани! 9   февраля в бане агроусадьбы «Щедрый заяц» (д. Селовщина, Березовский район) газета «Маяк» и...
 
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