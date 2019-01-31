В Минске задержали директора стриптиз-клуба - за использование танцовщиц в проституции

В Минске задержали директора стриптиз-клуба. Ее подозревают в использовании танцовщиц для занятия проституцией. Об этом сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

Директора и двух администраторов столичного стриптиз-клуба задержали 31 января при участии ОМОНа. Это женщины 1972, 1981 и 1986 годов рождения.

Установлено, что задержанные несколько лет предоставляли посетителям стриптиз-клуба подчиненных танцовщиц, для оказания платных интимных услуг. В основном этими услугами пользовались иностранцы.

Материалы дела передали в Ленинский РОСК Минска для квалификации действий каждой из фигуранток.