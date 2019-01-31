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В Минске задержали директора стриптиз-клуба - за использование танцовщиц в проституции
01.02.2019 16:03 — Новости Общества | Tut.by
В Минске задержали директора стриптиз-клуба. Ее подозревают в использовании танцовщиц для занятия проституцией. Об этом
Директора и двух администраторов столичного стриптиз-клуба задержали 31 января при участии ОМОНа. Это женщины 1972, 1981 и 1986 годов рождения.
Установлено, что задержанные несколько лет предоставляли посетителям стриптиз-клуба подчиненных танцовщиц, для оказания платных интимных услуг. В основном этими услугами пользовались иностранцы.
Материалы дела передали в Ленинский РОСК Минска для квалификации действий каждой из фигуранток.
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В Минске задержали директора стриптиз-клуба. Ее подозревают в использовании танцовщиц для занятия проституцией. Об этом сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.
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