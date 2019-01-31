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Воин-интернационалист вспоминает о выводе войск из Афганистана

01.02.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Воин-интернационалист вспоминает о выводе войск из Афганистана

Владимир Михайлович Лапковский родился в д. Тясты. Окончил восемь классов в Новополоцке, куда переехал вместе с родителями, после чего поступил в Городокский совхоз-техникум. Получив специальность  техника-электромеханика,  вернулся на малую родину и почти год проработал механизатором. А затем пришла повестка в армию.

Как и многим молодым ребятам, призванным в 1986-м году, служить Владимиру довелось на афганской земле. Полгода вместе с другими новобранцами провёл в учебной части в Фергане. Пройдя необходимую подготовку, отправился в Кабул на долгие полтора года. Тяжелее всего было привыкнуть к климату: ночью холодно, днём жарко. Служил в воздушно-десантных войсках, в 350-м полку 103-й дивизии. В качестве снайпера-стрелка и водителя с первых своих дней в Афганистане участвовал в боевых действиях. Начинал простым солдатом, а вернулся домой уже старшим сержантом.
— В Афганистане мы осознали многое в жизни, — говорит Владимир Михайлович. – В первую очередь — понятие дружбы, товарищества. Стали лучше разбираться в людях, быстро определять, кто есть кто — на войне без этого никак. Там всё по-другому, совсем не так, как «на гражданке». Мы в полной мере уяснили, как много значит «чувство плеча»: один ты — никто, а вместе с друзьями — сила.
В этом Владимир убедился на собственном опыте. Он уверен – без поддержки и взаимовыручки служить было бы в десятки раз сложнее. Преодолевать ежедневные трудности полковой жизни и справляться с опасными ситуациями на поле боя ему помогал друг Сергей Корнев из г. Кургана.
Сохранить связь с бывшими сослуживцами Владимиру не удалось – после войны все разъехались в разные уголки Советского Союза. Теперь же боевых товарищей разделяют не только сотни километров, но и государственные границы – большинство из них были из России и Украины, и даже «ближайший» белорус проживает в далёком Бресте. Но вспомнить нелёгкую боевую молодость всегда можно в компании верхнедвинских ветеранов-афганцев, которые, как и Владимир Михайлович, не понаслышке знают о тяготах войны.
Вывод советских войск из Афганистана начался, когда Владимир заканчивал службу, и это время он хорошо запомнил.
— Не сказать, что это была большая радость, — вспоминает Владимир свои чувства от долгожданной новости. – Скорее, я испытал облегчение, что наши парни больше не будут гибнуть просто так, из-за политики.
По возвращении из армии Владимир некоторое время жил в Новополоцке, работал в электронно-техническом цеху ТЭЦ. А в 1992 году снова вернулся на малую родину, где и сегодня работает механизатором ОАО «Шайтерово». Дети – дочь и сын — уже выросли, подрастают двое внуков.
Жизнь идёт своим чередом, но о своём военном прошлом Владимир Михайлович не забывает. И 15 февраля он вместе с другими афганцами непременно будет на митинге в городском сквере, чтобы почтить память погибших земляков и поздравить живых участников тех событий с датой окончания войны.
— Хочу пожелать всем афганцам, их семьям и детям как можно больше здоровья. И, самое главное, мирного неба. Пусть подрастающее поколение о войне узнаёт только из учебников по истории.
Алёна МОРОЗ.

 
Теги: Брест
 
 
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