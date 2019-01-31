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Кому следует подать декларацию о доходах

01.02.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Кому следует подать декларацию о доходах

Наступил новый год и в разгаре кампания по декларированию физическими лицами доходов за 2018 год. 

С 1 января 2019 года вступил в силу Закон Республики Беларусь от 30.12.2018 №159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь», который внес изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Беларусь, изложив его в новой редакции. Некоторые изменения коснулись и порядка декларирования доходов физическими лицами. Рассмотрим, кто и как должен задекларировать свои доходы за 2018 год.
В большинстве случаев подоходный налог с физических лиц исчисляется, удерживается и перечисляется в бюджет налоговыми агентами – организациями и индивидуальными предпринимателями – при выплате доходов физическому лицу. Однако в отношении отдельных доходов (п. 1 статьи 219 НК) обязанность по уплате подоходного налога возлагается на их получателей – физических лиц. Для этого плательщики, получившие такие доходы, обязаны представить по окончании календарного года в любой налоговый орган независимо от места постановки на учет налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц в срок не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Итак, декларацию обязаны представить физические лица, получившие в 2018 году доходы, подлежащие налогообложению налоговыми органами. Перечень таких доходов размещен на http://www.nalog.gov.by/ru/kto-doljen-predostavit-nalog-declaraty/.
Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию, вправе представить такую декларацию, в том числе с целью получения налоговых вычетов.
Налоговая декларация по подоходному налогу за 2018 год может быть представлена физическим лицом в письменной форме или в электронном виде через личный кабинет плательщика http://www.nalog.gov.by/ru/sposoby-predstavleniya-nalogovoj-deklarac/.
Поскольку последний день срока, установленного для представления декларации, – 31 марта 2019 года – приходится на выходной, следовательно, указанный срок переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. Таким образом, налоговая декларация по подоходному налогу за 2018 год должна быть представлена физическими лицами не позднее 1.04.2019.
Прием налоговых деклараций осуществляется:
— в инспекции МНС по г. Новополоцку (г. Новополоцк, ул. Молодежная, 49/2, тел. +375 214 51 99 03) в рабочие дни с 8.00 до 19.00 без обеденного перерыва,
— в управлении по работе с плательщиками по Верхнедвинскому району инспекции МНС по г. Новополоцку (г. Верхнедвинск, ул. Мира, 4, тел. +375 2151 6 73 17) в понедельник и четверг – с 8.00 до 19.00 без обеденного перерыва, во вторник, среду и пятницу – с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
— в отделе по работе с плательщиками по Россонскому району инспекции МНС по г. Новополоцку (г.п. Россоны, ул. Советская, 4, тел. +375 2159 5 12 23) в понедельник и четверг – с 8.00 до 19.00 без обеденного перерыва, во вторник, среду и пятницу – с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
На основании представленной декларации налоговый орган рассчитает сумму подоходного налога по ставке 13% и не позднее 30.04.2019 уведомит гражданина извещением на его уплату. Налог по декларации по подоходному налогу за 2018 год необходимо уплатить в бюджет не позднее 3.06.2019 (с учетом того, что 1 июня 2019 года является выходным днем).

 
 
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