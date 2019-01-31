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В Верхнедвинске открыта «кризисная» комната

01.02.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В жизни нередко случается, что беда застаёт врасплох. Человек находится в растерянности, один на один со своей проблемой, не знает куда идти и что делать.

В целях оказания помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации – пострадавшим от домашнего насилия, торговли людьми, террористических актов, техногенных катастроф и стихийных бедствий – на территории Верхнедвинского района создана и функционирует «кризисная» комната.
«Кризисная» комната – это специально оборудованное отдельное помещение, в котором созданы необходимые условия для безопасного проживания. Это не место постоянного жительства, а лишь безопасный «островок», где можно передохнуть, с помощью специалистов научиться жить по-новому, найти выход из жизненного тупика.
Если нужна помощь – позвоните по тел. + 375333492892 (круглосуточно) или по телефону 5-29-15.
Режим работы «кризисной» комнаты – круглосуточный.
Услуги временного приюта в «кризисной» комнате оказываются гражданам следующих категорий:
— лицам, пострадавшим от насилия в семье (несовершеннолетние дети могут находиться только совместно с одним из родителей);
— лицам, ставшим жертвами торговли людьми, террористических актов, техногенных катастроф, стихийных бедствий;
— лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.
За оказанием услуги временного приюта следует обращаться в ТЦСОН самостоятельно или по направлению управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдела по образованию, отдела внутренних дел райисполкома, организаций здравоохранения, других государственных органов и организаций.
Во время пребывания граждан в «кризисной» комнате бытовые и прочие условия жизнедеятельности определяются по принципу самообслуживания.
При заселении семьи с детьми уход за детьми осуществляется родителем.
Услуги временного приюта на базе «кризисной» комнаты предоставляются бесплатно и на условиях конфиденциальности.
«Кризисная» комната является временным приютом и создана с целью оказания психологической, юридической, социальной и других видов помощи.
Насилие можно остановить, обратив на него внимание и обратившись за помощью!
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, АНОНИМНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ГАРАНТИРУЮТСЯ.
О. ШИШКО,
зав.отделением
социальной адаптации
и реабилитации ТЦСОН.

 
 
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> В жизни нередко случается, что беда застаёт врасплох. Человек находится в растерянности, один на один со своей проблемой, не знает куда идти и что делать. В целях...
 
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