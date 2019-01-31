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Опытом работы делились педагоги Михеевской школы
01.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
30 января 2019 года государственное учреждение образования «Михеевская средняя школа» представило творческий отчет «Организация образовательного пространства с детьми с особенностями психофизического развития в условиях интегрированного обучения и воспитания в опорном учреждении общего среднего образования» для директоров районных (городских) центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (далее – ЦКРОиР), директоров опорных учреждений образования, участников экспериментального проекта «Апробация образовательных программ общего среднего образования в условиях инклюзии лиц с особенностями психофизического развития» Могилевской области. Также на мероприятии присутствовали главный специалист главного управления по образованию Могилевского облисполкома Олеся Василенко, начальник отдела инклюзивного образования УО «Могилевский государственный областной институт развития образования» Оксана Журавкова, директор Могилевского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Елена Мозоловская, начальник отдела по образованию, спорту и туризму Дрибинского райисполкома Марина Панченко, заведующий ГУО «Дрибинский районный учебно-методический кабинет» Любовь Тарасенко.
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30 января 2019 года государственное учреждение образования «Михеевская средняя школа» представило творческий отчет «Организация образовательного пространства с...
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