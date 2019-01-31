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Вниманию плательщиков!

01.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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В Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования внесены изменения постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.2018 № 589.
В Инструкцию по формату документов персонифицированного учета, Инструкцию о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета, Инструкцию о порядке передачи-приема форм документов персонифицированного учета внесены изменения постановлением правления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10.01.2019 № 1.
 
 
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В Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования внесены изменения постановлением...
 
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