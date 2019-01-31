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Завершен очередной этап реализации Декрета №3
01.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Очередное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения прошло под председательством заместителя председателя комиссии Дмитрия Пимошенко.
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Очередное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения прошло под председательством заместителя председателя комиссии Дмитрия...
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