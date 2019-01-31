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ОТЧЕТ депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Горецкому избирательному округу №82 Колеснёвой Елены Петровны за 2018 год
01.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Уважаемые избиратели!
Завершился очередной год работы Парламента шестого созыва. Отчитываюсь перед вами о проделанной работе в статусе депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 6 созыва за данный период времени.
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ОТЧЕТ депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Горецкому избирательному округу №82 Колеснёвой Елены Петровны за 2018 год
Уважаемые избиратели! Завершился очередной год работы Парламента шестого созыва. Отчитываюсь перед вами о проделанной работе в статусе депутата Палаты...
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