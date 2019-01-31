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Незаконная рыбалка в зоне отчуждения и отселения стоит очень дорого

01.02.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Территория Костюковичского района характеризуется развитой системой рек, озер, а также небольшим количеством мелких ручьев. Однако в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС значительная часть данных водоемов подверглась радиоактивному загрязнению.Незаконная рыбалка в зоне отчуждения и отселения стоит очень дорого

Напоминаем, что в озерах таких как «Печенеж» и «Святое» ловля рабы запрещена Законом Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС». Несоблюдение данного требования влечет административную ответственность в виде штрафа.

Рыбу рекомендуется ловить в реках и проточных водоемах. Уровень загрязнения рыбы цезием-137 зависит от места ее обитания. Наиболее загрязненными являются придонные и хищные рыбы: карась, карп, линь, окунь, щука, сом. Наименее загрязненными являются обитатели верхних слоев воды: плотва, лещ, судак, голавль.

Прежде чем вы захотите отправиться в загрязненную зону, подумайте о своем здоровье и материальном благополучии.

 

Вера КОЖЕМЯКО, ведущий специалист

Администрации зон отчуждения и отселения

МЧС Республики Беларусь. 

 
 
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Территория Костюковичского района характеризуется развитой системой рек, озер, а также небольшим количеством мелких ручьев. Однако в связи с катастрофой на
 
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