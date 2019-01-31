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Антитабачный декрет №2 вступит в силу 27 июля

01.02.2019 16:33 — Новости Общества | БелТА  
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Антитабачный декрет №2 вступит в силу 27 июля
Виолетта Брезовская

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет №2, которым ужесточается антитабачное законодательство в Беларуси, вступит в силу 27 июля 2019 года. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции о мерах по ужесточению антитабачного законодательства в Беларуси, которая прошла в пресс-центре БЕЛТА, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Виолетта Брезовская.

Основной целью документа является последовательное ограничение доступности табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака. Это в свою очередь будет способствовать предотвращению негативного влияния курения на состояние здоровья настоящего и будущих поколений, а также создаст условия для защиты здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления (курения) табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака.

Декрет содержит нормы различного характера. В частности, предусмотрены запрещающие меры. "В числе основных - запрет на рекламу жидкостей для электронных систем курения, а также оказание спонсорской безвозмездной помощи в виде табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, систем потребления табака", - отметила Виолетта Брезовская. Запрет реализации методом открытой выкладки, который сейчас касается продажи табачных изделий, будет распространен на жидкости для электронных систем курения.

"В магазинах и павильонах, имеющих торговую площадь в размере 1 тыс. и более квадратных метров с 1 января 2020 года продажа вышеуказанных товаров будет осуществляться только через обособленные товарные отделы, порядок создания которых определит Министерство антимонопольного регулирования и торговли", - добавила представитель МАРТ.

Антитабачный декрет также содержит запрет на использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием видов табачных изделий. Позже, с 1 января 2022 года, будет введен запрет на использование оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.

Ряд нововведений касается нанесения информации на потребительскую упаковку. В частности, на упаковке электронных систем курения (в том числе жидкостей для них), а также систем для потребления табака должны будут содержаться сведений на русском или белорусском языке о запрете продажи этих изделий, систем, жидкостей лицам моложе 18 лет.

Установлена обязанность производителей, заказчиков и импортеров табачных изделий размещать на их сайтах информацию о производимых, заказываемых и импортируемых табачных изделиях, направленную на привлечение партнеров по бизнесу на заключение договоров поставки табачных изделий на внутренний и внешние рынки.

В целях создания бездымной среды разделены объекты, в которых запрещается курение, на две категории - в которых полностью запрещено курение и невозможно создавать специальные зоны для курения, и те, в которых курение запрещено, но при этом должны быть созданы специально предназначенные для этой цели места.

Так, к объектам, в которых установлен полный запрет на курение, в частности, отнесены станции метрополитена, общественный транспорт, лифты, детские площадки, автомобили, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет, и ряд других.

К объектам, в которых курение разрешено в специально созданных (выделенных) для этой цели местах, отнесены организации здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, организации, оказывающие социальные услуги, торговые объекты, объекты бытового обслуживания и общественного питания (в том числе так называемые летние площадки), государственные органы, вокзалы, аэропорты, территории пляжей.

Объекты, где курение табачных изделий запрещено, будут обозначаться специальным знаком о запрете курения, требования к которому и порядок его размещения установит Министерство здравоохранения.-0-

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Теги: Минск
 
 
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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет №2, которым ужесточается антитабачное законодательство в Беларуси, вступит в силу 27 июля 2019 года. Об этом сообщила сегодня на...
 
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