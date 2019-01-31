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«Будет ему двойной паек в связи с пережитым». Пес, спасенный из Свислочи, вернулся домой

01.02.2019 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня пес, которого несколько дней назад спасатели вытащили из Свислочи, вернулся домой. Благодаря тому, что история активно освещалась в СМИ, хозяин собаки нашелся.


Гром уже вернулся на место службы. В красной куртке - председатель КИЗ гаражей «Гигант» Андрей Махтадуй.

Теперь известно: это Гром, ему восемь лет. У него есть работа: пес охраняет гаражи на улице Халтурина в Минске, живет в вольере.

— Грома только что вернули хозяину, — сообщила сегодня, 1 февраля, волонтер Анна Круглова.

— Полторы недели назад потерялся! Пробовали по району искать — не нашли, — рассказывает TUT.BY хозяин собаки, председатель КИЗ гаражей «Гигант» Андрей Махтадуй. — А потом один из сторожей увидел на вашем сайте статью про Грома. Созвонились с приютом на Гурского, а потом уже с волонтерами. Сегодня уже забрали, Гром дома!

Выяснилось, что Гром — потомственный охранник. Его дед жил в этом же объединении владельцев гаражей.

— Дед был кавказской овчаркой, крупный такой. Отец Грома уже был поменьше ростом. Отец Грома долго у нас служил, и уже в старости у него появился щеночек, которого и решили оставить. Назвали в честь отца.

— Вы, владельцы гаражей, все вместе за ним присматриваете?

— У него сторожевая должность, не мы за ним присматриваем, а он за нами, — смеется Андрей Махтадуй. — Тут у нас четыре гектара, большая территория, без собак никак. А он у нас самый ценный кадр!


Пес сразу после того, как его спасли. Фото: МЧС Минска

Хозяин очень рад, что пес вернулся: работу свою выполняет хорошо, хоть и по характеру добродушный.

— Пес сообразительный. Отлучки у него из дома иногда бывали, по любви, но всегда возвращался под утро. А тут заставил поволноваться. Будет ему усиленный паек в связи с пережитым. Ну и повесим ему на ошейник табличку с номером телефона, на всякий случай. Поблагодарите, пожалуйста, всех: МЧС — за спасение, и Гурского, и волонтеров, — за то, что не прошли мимо и поучаствовали в его судьбе. От нас и от Грома большое спасибо!

Волонтеры добавляют: во время поисков, по фотографии, многие признавали в Громе свою собаку.

— Один минчанин потерял очень похожего пса год назад. Сегодня Гром встречался и с ним. Но на того человека собака никак не отреагировала, да и сам минчанин понял, что это не его питомец. А настоящие хозяева Грома показали видео, где он бегает по территории, которую охраняет. Пес узнал своего хозяина, обрадовался, — рассказывает волонтер Анна Круглова.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня пес, которого несколько дней назад спасатели вытащили из Свислочи, вернулся домой. Благодаря тому, что история активно освещалась в СМИ, хозяин собаки...
 
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