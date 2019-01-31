Брестчане предложили запретить строительство в местах массовых расстрелов узников гетто

В интернете появилась петиция с предложением запретить строительство в местах массовых расстрелов узников Брестского гетто.



Фото: Брестская газета

Поводом для опубликования электронного документа стало недавнее обнаружение человеческих останков во время рытья котлована.

«В январе 2019 года в Бресте на участке в границах улиц Куйбышева, Дзержинского, Буденного, выделенном под строительство, было обнаружено очередное место массовых расстрелов. Оно находится в непосредственной близости от ям, обнаруженных там же в 1956 и 1976 годах. Жертвы погибли за принадлежность к еврейской национальности. На сегодняшний день количество выявленных на этом месте останков приближается к цифре 500, но окончательная ли это цифра? Вряд ли», — сообщается в петиции.

Авторы предлагают «не допустить очередного акта вандализма и неуважения к жертвам геноцида» и запретить любое строительство в местах массовых расстрелов.

Пока идет обсуждение текста петиции. Затем под ней можно будет оставить подпись. Документ планируется направить в Совмин, Генпрокуратуру и Брестский горисполком.