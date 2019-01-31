Большая Троицкая в Гродно изменится: отремонтируют дорогу, построят новые здания

В нынешнем году отремонтируют дорогу на Большой Троицкой в Гродно. Сначала это будет участок протяженностью 300 метров от пожарной каланчи до бывшего ресторана «Зубр», где сейчас размещается один из факультетов купаловского университета, сообщает «Вечерний Гродно».





Пожалуй, Большая Троицкая — одна из улиц Гродно, которая в ближайшие годы преобразится больше всего. Через год сдадут в эксплуатацию административно-торговые здания по адресам Большая Троицкая № 5 и № 47. С марта возобновятся работы на доме № 57, где запланирована гостиница. К началу лета будут готовы кровля, фасад и парковка, а в эксплуатацию объект сдадут в августе.





Продолжаются работы по реконструкции синагоги. После завершения фасада здесь приступят к благоустройству прилегающей территории.