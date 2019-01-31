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Большая Троицкая в Гродно изменится: отремонтируют дорогу, построят новые здания

01.02.2019 17:36 — Новости Общества | Tut.by  
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В нынешнем году отремонтируют дорогу на Большой Троицкой в Гродно. Сначала это будет участок протяженностью 300 метров от пожарной каланчи до бывшего ресторана «Зубр», где сейчас размещается один из факультетов купаловского университета, сообщает «Вечерний Гродно».


Пожалуй, Большая Троицкая — одна из улиц Гродно, которая в ближайшие годы преобразится больше всего. Через год сдадут в эксплуатацию административно-торговые здания по адресам Большая Троицкая № 5 и № 47. С марта возобновятся работы на доме № 57, где запланирована гостиница. К началу лета будут готовы кровля, фасад и парковка, а в эксплуатацию объект сдадут в августе.


Продолжаются работы по реконструкции синагоги. После завершения фасада здесь приступят к благоустройству прилегающей территории.

 
Теги: Гродно
 
 
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Пожалуй, Большая Троицкая - одна из улиц Гродно, которая в ближайшие годы преобразится больше всего.
 
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