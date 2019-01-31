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Студенты МГЛУ: «Выносят пятую кровать». Руководство вуза говорит, что уплотнения общежития не было

01.02.2019 17:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Студенты МГЛУ, которые сообщали, что в их комнаты, где и так было установлено четыре кровати, из-за переселения в связи с II Европейскими играми стали доставлять пятую, выдохнули. «В пятницу утром лишние койки стали убирать», — рассказали они TUT.BY. Руководство вуза историю с пятой кроватью объясняет по-другому. «Никакого уплотнения не было», — поясняют они. Просто старые спальные места заменяли на новые.


Снимок в редакцию прислали студенты.

Напомним, в редакцию написали студенты МГЛУ, которые живут в общежитии № 2 на улице Слесарной, 35 в Минске. Ребята рассказывали, что столкнулись с «уплотнением»: к ним в комнаты, где уже проживало по четыре человека, начали доставлять пятую кровать. Спальное место, поясняли ребята, предназначалось для тех, кто из-за подготовки ко II Европейским играм должен был переехать к ним из Студенческой деревни.

— Сегодня из некоторых комнат стали выносить пятые кровати, — сообщил TUT.BY один из студентов.

Общежитие № 1 МГЛУ находится в Студенческой деревне. Скриншот одной из групп МГЛУ в «ВКонтакте». Скриншот в редакцию прислали студенты.

Теперь, написал второй студент, ребят из Студенческой деревни — общежития № 1 МГЛУ — на неделю, две оставили снова на Петровщине.

— Говорят, часть из них заселят в общежитие № 3 на Машерова, 60. Но пока не понятно как. Там тоже в комнате по четыре человека, — продолжил собеседник. — Возможно, станут доставлять пятую кровать либо двухэтажные.

В руководстве МГЛУ историю с уплотнением опровергают и говорят, что вышло недопонимание. По словам Игоря Пучени, начальника управления воспитательной работы с молодежью МГЛУ, никто не собирался заселять в комнаты пятого человека. Просто пока каникулы, в общежитии № 2 решили заменить старые кровати на новые.

— В Студенческой деревне начался ремонт. Спортсменам покупают 160 специальных удлиненных кроватей. А те, что там стояли, отвезли в общежитие на улице Слесарной, 35, — пояснил Игорь Пученя. — Они лучше кроватей, что были в общежитии № 2.

Чтобы привезенные кровати не стояли в коридорах, продолжает собеседник, в комнаты, где, несмотря на каникулы, хозяева все-таки остались, стали ставить по одной новой кровати. После этого из комнат начали убирать старые кровати.

— Пятого чселовека мы не заселяем, — уверяет Игорь Пученя.

— То есть в связи с II Европейскими играми уплотнения в общежитии вы не планировали?

— Нет, — отвечает собеседник. — Мы рассматривали это как один из вариантов, но посмотрели, что тесновато. Отмечу, все это мы делали на каникулах, когда студентов в общежитии нет.

— Но раньше вы говорили, что санстанция вам разрешила заселить пятого человека.

— Нет. Мы поясняли, что во 2-м общежитии у нас не соблюдается требование «восемь квадратных метров на человека», но с разрешения санстанции у нас уплотненное общежитие, т.е. в комнате четыре человека. Документов на 5-ю кровать в комнате у нас нет.

— Ребята пишут, что теперь вместо «двойки» студентов из Студенческой деревни собираются заселять в 3-е общежитие.

— Не совсем так, — не согласен собеседник. — Часть студентов из 3-го общежития уехали на зарубежную стажировку, кто-то ушел в академический отпуск, на практику или на квартиру. На эти свободные места мы и заселим часть студентов из Студенческой деревни (из общежития № 1 — Прим. TUT.BY). Оставшиеся 79 человек, заселятся в общежитие Академии музыки.

— А когда их заселят в общежитие Академии музыки?

— Сейчас там заканчивается ремонт. Вообще, это общежитие планировали сдать в эксплуатацию к 1 февраля, но ремонт немного затянулся. Поэтому после каникул студенты вернутся в Студенческую деревню, а где-то через неделю — две переедут в общежитие Академии музыки.

 
Теги: Минск
 
 
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Студенты МГЛУ сообщают, что из комнат стали выносить пятую кровать. Руководства университета поясняет, что никакого уплотнения не было.
 
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