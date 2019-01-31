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Милиция нашла мужчину, который в подъезде приставал к школьнице: теперь ему грозит срок
01.02.2019 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Завершен розыск подозреваемого в хулиганстве мужчины, который 31 января приставал к малолетней школьнице в подъезде и угрожал чем-то похожим на нож. На него уже завели уголовное дело,
Фигурантом оказался 31-летний житель Первомайского района столицы, его задержали дома.
Раньше сообщалось, что незнакомец на улице Судмалиса преследовал девочку в подъезде. Он
Уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК (Хулиганство). За это грозит наказание от 3 лет ограничения до 10 лет лишения свободы.
«Известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление», — рассказала представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.
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Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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