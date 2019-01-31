Милиция нашла мужчину, который в подъезде приставал к школьнице: теперь ему грозит срок

Завершен розыск подозреваемого в хулиганстве мужчины, который 31 января приставал к малолетней школьнице в подъезде и угрожал чем-то похожим на нож. На него уже завели уголовное дело, сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Фигурантом оказался 31-летний житель Первомайского района столицы, его задержали дома.

Раньше сообщалось, что незнакомец на улице Судмалиса преследовал девочку в подъезде. Он угрожал каким-то предметом и требовал идти за ним, хватая девочку за лицо. Мужчину искали по записям с камер наблюдения.

Уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК (Хулиганство). За это грозит наказание от 3 лет ограничения до 10 лет лишения свободы.

«Известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление», — рассказала представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.