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«Упала, ребенок выскользнул - не нашла». Мать найденного в кустах в Бобруйске младенца лишили прав

01.02.2019 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд в Бобруйске лишил родительских прав мать младенца, которого нашли в кустах 17 октября 2018 года. Светлана сейчас находится в СИЗО до следующего суда: ее обвиняют в покушении на убийство. Ранее женщина трижды привлекалась к уголовной ответственности за кражи и грабежи, пишет «Коммерческий курьер».


фото с сайта: pixabay.com

Новорожденного мальчика в кустах вечером 17 октября нашли врачи скорой помощи. Медики услышали детский крик и увидели в кустах ребенка. Он лежал на земле в десятке метров от частного дома. Накануне на пульт диспетчера скорой помощи поступило сообщение о начавшихся родах у женщины в одном из частных домов.

Мальчик, которого врачи нашли в кустах, — четвертый ребенок, которого родила Светлана. Двое старших мальчиков находятся в опекунских семьях по решению суда, осенью 2016-го женщина оставила в Кличевской районной больнице дочь.

На суде по лишению ее родительских прав Светлана путалась в показаниях, ссылалась на отсутствие памяти. Рассказала, что вечером 17 октября она была в гостях, там выпивала. Потом пошла домой к своему сожителю Григорию, где и родила.

Мужчины в тот момент дома не было — они поругались. По словам Светланы, она пошла искать Григория с новорожденным мальчиком на руках, упала в канаву, ребенок выскользнул из рук. Так как было темно, женщина не смогла найти мальчика, потому вернулась домой за спичками или фонариком.

— Почему вы не смогли найти ребенка по плачу? — спросила судья.

Женщина ответила молчанием. А после сказала, что у нее не было намерений оставлять новорожденного на улице.

Соседи в суде рассказали, что часто видели Светлану в нетрезвом состоянии, в том числе и незадолго до родов. А в доме, где она проживала с сожителем, часто собирались шумные компании.

Сожитель женщины, 41-летний бобруйчанин Григорий, рассказал, что в тот вечер Светлана сообщила ему, что «возможно, сегодня будет рожать». После этого они поссорились. Григорий ушел из дома, чтобы вызвать скорую от соседей. Когда вернулся, дома были уже милиционеры.

Ребенок, которого родила Светлана, не от Григория. Где биологический отец младенца, женщина не знает.

Однако отчество у мальчика — Григорьевич. Имя ребенку дали в Доме ребенка, где он находится сейчас. Его назвали Иваном.

Светлана в СИЗО ждет окончания следствия по обвинению в покушении на убийство. Ей грозит до 25 лет лишения свободы.

 
 
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Женщина находится в СИЗО по обвинению в покушении на убийство. За это ее будут судить позже.
 
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