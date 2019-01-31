«Из города отбирают 200 человек». Белорусов вызывают на сборы по подготовке к необычному параду

Жителя Светлогорска Александра недавно вызвали в военкомат. Ему сообщили, что нужно отобрать 200 человек на парад, который будет проходить в Минске в День независимости. Сняли с мужчины мерки, измерили рост и вручили еще две повестки. TUT.BY попросил Министерство обороны прокомментировать ситуацию.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Александр демобилизовался из армии ровно двадцать лет назад, с тех пор военкомат его не беспокоил, а недавно прямо на работу пришла повестка, что ему необходимо явиться на военные сборы.

— Сходил в военкомат несколько дней назад, а теперь узнаю, что вызывают всех массово: и знакомых, и одноклассников. Из города отбирают 200 человек на парад в Минск, — рассказывает TUT.BY Александр (имя изменено по просьбе героя публикации).

Мужчине 40 лет, он военнообязанный.

— В военкомате с нас сняли параметры — охват талии, груди, бедер и окружность головы. Я так понимаю, будет шиться специальная одежда, измерили рост, он должен быть не меньше 175 сантиметров. Вес не оговаривали, — говорит Александр.

Жителю Солигорска вручили еще две повестки — на 14 мая и 11 июня. Объяснив, что 14 мая соберут всех в местном дворце культуры и там уже объявят, кто прошел отбор. Последние 11 июня уезжают в Минск до 5 июля.

— Нам сказали, что во главе якобы будет идти председатель райисполкома. Мол, будет какой-то необычный парад, посвященный 75-летию освобождения Беларуси. Как я отношусь к тому, что могу поехать на парад? Отрицательно. У нас много военных, солдат, срочников. Они люди подготовленные. Я двадцать лет не шагал, а теперь придется три недели тренироваться, чтобы там красиво пройти. У меня есть личная жизнь, ну что это такое? Придется жить в казарме, — возмущается Александр.

При этом за 25 дней отсутствия на работе мужчине обещают выплатить среднюю зарплату.

— Самая подробная информация о параде войск минского гарнизона в текущем году будет доведена до общественности по мере проработки, согласования и утверждения всех вопросов его подготовки и проведения. В том числе состава войск, участвующих в параде, — прокомментировали TUT.BY в Министерстве обороны. — В настоящее время осуществляется проработка всех вопросов подготовки проведения парада.