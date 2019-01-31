ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Из города отбирают 200 человек». Белорусов вызывают на сборы по подготовке к необычному параду

01.02.2019 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жителя Светлогорска Александра недавно вызвали в военкомат. Ему сообщили, что нужно отобрать 200 человек на парад, который будет проходить в Минске в День независимости. Сняли с мужчины мерки, измерили рост и вручили еще две повестки. TUT.BY попросил Министерство обороны прокомментировать ситуацию.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Александр демобилизовался из армии ровно двадцать лет назад, с тех пор военкомат его не беспокоил, а недавно прямо на работу пришла повестка, что ему необходимо явиться на военные сборы.

— Сходил в военкомат несколько дней назад, а теперь узнаю, что вызывают всех массово: и знакомых, и одноклассников. Из города отбирают 200 человек на парад в Минск, — рассказывает TUT.BY Александр (имя изменено по просьбе героя публикации).

Мужчине 40 лет, он военнообязанный.

— В военкомате с нас сняли параметры — охват талии, груди, бедер и окружность головы. Я так понимаю, будет шиться специальная одежда, измерили рост, он должен быть не меньше 175 сантиметров. Вес не оговаривали, — говорит Александр.

Жителю Солигорска вручили еще две повестки — на 14 мая и 11 июня. Объяснив, что 14 мая соберут всех в местном дворце культуры и там уже объявят, кто прошел отбор. Последние 11 июня уезжают в Минск до 5 июля.

— Нам сказали, что во главе якобы будет идти председатель райисполкома. Мол, будет какой-то необычный парад, посвященный 75-летию освобождения Беларуси. Как я отношусь к тому, что могу поехать на парад? Отрицательно. У нас много военных, солдат, срочников. Они люди подготовленные. Я двадцать лет не шагал, а теперь придется три недели тренироваться, чтобы там красиво пройти. У меня есть личная жизнь, ну что это такое? Придется жить в казарме, — возмущается Александр.

При этом за 25 дней отсутствия на работе мужчине обещают выплатить среднюю зарплату.

 — Самая подробная информация о параде войск минского гарнизона в текущем году будет доведена до общественности по мере проработки, согласования и утверждения всех вопросов его подготовки и проведения. В том числе состава войск, участвующих в параде, — прокомментировали TUT.BY в Министерстве обороны. — В настоящее время осуществляется проработка всех вопросов подготовки проведения парада.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителя Светлогорска Александра недавно вызвали в военкомат. Ему сообщили, что нужно отобрать 200 человек на парад, который будет проходить в Минске в День...
 
Новости дня
Новости общества
 
Студенты МГЛУ: «Выносят пятую кровать». Руководство вуза говорит, что уплотнения общежития не было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика