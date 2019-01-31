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«Образование должно быть ближе к жизни, мир меняется». Директор гимназии о встрече с президентом

01.02.2019 18:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Как рассказала TUT.BY директор минской гимназии № 10 Марина Ильина, сегодняшний разговор у президента об образовании был «долгим и обширным» и длился полтора часа. Она считает: школьные программы не нуждаются в кардинальных изменениях, им необходима небольшая корректировка, но самое главное — подход учителя к подаче материала должен меняться.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Прежде, чем я шла на встречу, разговаривала со своими педагогами, собрала руководителей методических объединений. Спросила: «Уважаемые педагоги, насколько вы хотите уменьшить объемы программного материала?». Все сказали: «Нет, все оставляем». Для педагогов нашего учреждения высокий уровень — это стандарт, — рассказывает TUT.BY директор минской гимназии № 10 Марина Ильина.

— Выходит, ваших учителей все устраивает?

— Да! Конечно, во всех программах есть шероховатости, и мы участвуем в семинарах Министерства образования, Национального института образования и высказываем замечания и проблемы. При переиздании учебников все это будут учитывать. Нельзя сказать, что мы говорим, а нас не слышат. Все в жизни требует корректировки и это нормально, мы же не застывшая какая-то лавина.


Совещание у президента по образованию. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Сегодня на совещании о развитии национальной системы образования Александр Лукашенко заявил, что ему приходится каждый день сталкиваться со школьными программами, поэтому он видит все недочеты. Например, президент убежден, великих математиков много быть в принципе не может. Это, по его мнению, редкость.

— Мои педагоги сказали, что нельзя уменьшать количество часов по математике, — отмечает Марина Ильина.

По словам директора, разговор на совещании касался всех предметов. Обсуждалось, что нужно меняться, раз меняется общество.

— Я поддерживаю, что программы должны дорабатываться. Это нормально, меняется мир, подходы и нельзя сегодня говорить о статичности. Нельзя говорить то, что мы давали 10−15 лет назад сегодня все актуально. Конечно, есть актуальные вопросы, никуда не денутся законы физики и они не изменятся, но важна подача этих законов, как мы о них рассказываем. Сегодня образование должно быть ближе к жизни, чтобы ребенок мог знать, где применить эти законы, как действовать, — рассуждает директор минской гимназии № 10 Марина Ильина.

По ее мнению, нет пределу совершенства. И проблема не столько в программах и материале учебников, а в том, как учитель преподносит тему детям.

— Сколько людей, столько и мнений. Я считаю, нужно сейчас поработать и тогда дать экспертную оценку по учебникам. Президент задавал вопросы с конкретными примерами, насколько обоснованно углубление в ту или иную тему. Нельзя ничего измерять эмоциями, нужно всегда понимать, какое научное обоснование есть тому или иному вопросу, — говорит Марина Ильина. — Например, у нас новая линейка учебников с 1 по 8 класс, сейчас будут изданы новые за 9−11 класс. И мои учителя алгебры и геометрии просто восхищены учебниками за 7 класс!

Что касается изменений в сфере высшего образования, министр Игорь Карпенко после совещания у президента, рассказал, что договорились о единой магистратуре.

— До недавнего дня у нас было два вида магистратуры: научно-ориентированная и практико-ориентированная, — рассказал министр образования в эфире «Беларусь 1». Сейчас будет один вид магистратуры, которая будет нацелена на подготовку специалистов научно-ориентированных под инновационные конструкторские разработки, а также под педагогическую деятельность. Определенная работа в этом направлении уже начата. Магистратура должна готовить кадры, которые в перспективе будут влиять на инновационное развитие нашей экономики, на научную сферу и на педагогическую деятельность.

 
 
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Как рассказала TUT.BY директор минской гимназии № 10 Марина Ильина, сегодняшний разговор с президентом об образовании был «долгим и обширным» и длился полтора часа....
 
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