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В Гомеле нашли лжеминеров, угрожавших взорвать школу за плохие оценки по контрольной

01.02.2019 20:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Ложную информацию о минировании гомельской средней школы № 55 прислали несколько ее учеников, сообщает милиция региона.

30 января, напомним, на электронный адрес школы № 55 пришло сообщение о том, что в заведении будет заложено взрывное устройство. Его приведут в действие в случае получения отрицательных оценок по результатам контрольной работы.

На место выдвинулись саперы, милиция, военные, следователи. Учащихся и учителей эвакуировали, взрывного устройства не нашли.

В скором времени милиция нашла шутников — ложное сообщение отправили учащиеся данной школы.

«Подростки находились вместе, когда совершали необдуманный поступок. Они предприняли меры, чтобы остаться незамеченными и анонимными в сети интернет. Но оперативники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий нашли возможность вывести их из тени», — сообщают правоохранители.

Милиция предупреждает, что заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

 
 
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«Они предприняли меры, чтобы остаться незамеченными и анонимными в сети интернет. Но оперативники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий...
 
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