Лукашенко хочет видеть в стране не математиков, а трудовой народ

Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад о перспективах развития национальной системы образования. Президент запретил ломать сложившуюся систему образования в Беларуси, приказал внимательно относится к учебникам и учить детей труду.

«Мы договорились о том, что, начиная со школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно, поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное. И критерием здесь будет наша жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний», - сказал президент.

Лукашенко обратил внимание, что ему приходится каждый день сталкиваться со школьными программами, поэтому он видит все недочеты.

«Похоже, математиков одних только готовим. Давайте говорить откровенно, не хочу быть ретроградом: нам, наверное, меньше всего в стране нужно математиков. Понятия в математике должны быть, потому что мы в жизни всегда сталкиваемся с математикой. Но в великих математиках потребность меньше всего. В школе математику начинаем преподавать так, что отпугиваем детей от этой математики, от учебы. Я не хочу, чтобы математики обиделись на мои рассуждения, я ничего плохого о них не сказал. Но еще раз повторяю: математик - это редкость. Давайте готовить математиков где-то на факультативе, но в основном - в вузе. А мы начинаем университетские программы перебрасывать в школу. Зачем вы это делаете?», - задался вопросом президент.

Он также поставил задачу расширять трудовую подготовку в школах. По его мнению, трудовое обучение в старших классах не только позволяет школьникам приобрести профессиональные навыки, но готовит их к жизненным, бытовым ситуациям. Нынешнее же поколение с ними едва справляется, полагает Лукашенко.

«Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими. Это же нас научили в школе. Почему же мы на это "забили" и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу?», - отметил он.