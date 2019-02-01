Хочешь квартиру? Подай заявку

В 2019 году в городе Буда-Кошелево рассматривается вариант строительства коммерческого жилья за счет средств граждан или юридических лиц. Ориентировочная стоимость одного квадратного метра предполагается 1 тыс. бел. рублей.





Все желающие осуществить строительство коммерческого жилья могут обращаться в период с 4 по 18 февраля текущего года в отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Буда-Кошелевского райисполкома в каб. №33 с 8.00 до 13.00 или звонить по телефону 8-02336-2-03-00.

Контактные лица: заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Мельникова Оксана Александровна, главный специалист отдела Цыкунова Светлана Валерьевна.

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В период с 4 февраля по 1 марта архитектурно-градостроительный Совет Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета проводит общественное обсуждение в формате информирования физических и юридических лиц и анализа общественного мнения по строительству многоквартирного жилого дома по ул. Ленина в агрогородке Коммунар (вблизи Коммунаровской средней школы).

Все замечания и предложения по предлагаемому к обсуждению объекту следует оставлять письменно в журнале общественных замечаний и предложений архитектурно-градостроительного Совета, который находится в отделе жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома (время работы отдела: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Там же с 4 февраля будет размещена информация по предлагаемому объекту.

Елена ЛАВРОВА.