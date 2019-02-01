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Пограничники обнаружили канал незаконной транзитной миграции иракцев в страны ЕС. Возбуждено дело
02.02.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by
26 января белорусские и литовские пограничники обнаружили канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза граждан Ирака, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.
«Установлены и задержаны все пособники и организаторы противоправной деятельности. Они обвиняются в организации незаконного въезда иностранцев на территорию Беларуси, а также их последующего незаконного выезда», — сказано в
Возбуждено уголовное дело по статье 371−1 УК (Организация незаконной миграции). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводятся следственные и оперативные мероприятия.
В ГПК отметили, что с начала 2019 года отмечается активизация противоправной деятельности, связанной с незаконным пересечением границы иностранными гражданами на польском и литовском направлениях.
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26 января белорусские и литовские пограничники обнаружили канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза граждан Ирака
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