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Пограничники обнаружили канал незаконной транзитной миграции иракцев в страны ЕС. Возбуждено дело

02.02.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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26 января белорусские и литовские пограничники обнаружили канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза граждан Ирака, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.

«Установлены и задержаны все пособники и организаторы противоправной деятельности. Они обвиняются в организации незаконного въезда иностранцев на территорию Беларуси, а также их последующего незаконного выезда», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 371−1 УК (Организация незаконной миграции). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводятся следственные и оперативные мероприятия.

В ГПК отметили, что с начала 2019 года отмечается активизация противоправной деятельности, связанной с незаконным пересечением границы иностранными гражданами на польском и литовском направлениях.

 
 
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26 января белорусские и литовские пограничники обнаружили канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза граждан Ирака
 
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