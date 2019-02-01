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Дождь и до +8°С ожидается в Беларуси 3 февраля

02.02.2019 11:15 — Новости Общества | БелТА  
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2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и плюсовая температура ожидается в Беларуси 3 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами осадки, в основном дождь. В отдельных районах сгустится туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, ночью местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, в середине дня будет 1-6 градусов выше нуля, по юго-западу воздух прогреется до 8 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и плюсовая температура ожидается в Беларуси 3 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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