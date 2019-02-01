Жители Вороновщины вспоминают свои школьные годы





Андрей Конон, начальник Вороновского РЭС:







— Моей первой учительницей была мама. Конечно, спрос с меня и в учебе, и в поведении был строгим. По успеваемости был крепким «хорошистом», но в старших классах подтянулся и окончил школу с серебряной медалью. В нашем классе было больше двадцати парней и восемь девушек. Мы отлично ладили между собой, жили дружно. В те годы в Радуни как раз строилось новое здание школы, мы очень ждали новоселья. Выходили вместе со взрослыми на субботники, помогали благоустраивать территорию школы. Проучились в ней год, в 1989 году стали первыми ее выпусками. Одноклассники разъехались по всей Беларуси, поддерживаем связь через соцсети. Некоторые живут за границей. Лилия Масюкевич — в Ливане. Марина Кирвель на вечер встречи прилетит из Франции.

Анатолий Тарамына, начальник Вороновского РОЧС:







— На своем первом вечере встречи в Заболотской школе хорошо помню, как удивился, когда в зале приветствовали выпускников, 30 лет назад окончивших школу. Казалось, как же давно это было! А в этом году и на меня с одноклассниками так же будут смотреть. Наш класс был очень дружным. Десять лет назад мы собрались почти полным составом. С теплотой вспоминали «ракеты» Ивана Ивановича Юшевича. Так наш учитель по русскому языку называл единицы, которые мы иногда получали. И наши футбольные баталии на стадионе до позднего вечера, и школьные походы, и экскурсии в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Киев. Их оплачивал местный колхоз, которому мы помогали убирать картошку. Нам даже удалось на концерте ансамбля «Веселые ребята» побывать. С нетерпением жду сегодня встречи с одноклассниками.

Анастасия Крисенель, студентка Белорусского государственного экономичес-кого университета:







— Для нашего 11 «В» вечер встречи в Вороновской школе — первый. И воспоминания о школьных годах еще такие свежие! Будем делиться впечатлениями о студенческой жизни. Ведь мы уже сдали первую сессию, в нашей жизни за полгода столько изменилось. Многие из нашего класса учатся в Минске, мы часто видимся. Встретиться уже в новом статусе и пообщаться будем очень рады.

Викентий Якович, заведующий отделом сельского хозяйства «Воранаўскай газеты»:







— Даже спустя 60 лет помню, как боялся идти в первый класс. Прятался от мамы в тот день. А как вошел во вкус, готов был целыми днями пропадать в школе. Нравилось мне учиться. Много читал, старательно писал, кляксы в тетрадях почти не делал. Помнится еще, как футбольным мячом разбил окно, а в восьмом классе влюбился в учительницу химии. Той школы в Юратишках, которую я заканчивал, нет. В поселке построено новое здание. И на вечерах встреч, к сожалению, не был ни разу, но одноклассников вспоминаю.

Школьным прошлым вороновчан интересовалась Ольга ВОРОБЬЕВА.