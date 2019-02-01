Финансовые и бытовые трудности, стрессы и постоянная усталость знакомы многим матерям, но у героинь этого ролика все иначе. Они работают и воспитывают детей самостоятельно, без помощи мужа или партнера, а порой и без любой другой поддержки. Как найти силы на все, что помогает «выпускать пар» и держать квартиру в порядке, а также о мужском примере для детей и отношении к няням — в этом видео.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Чтобы всему научиться, нужно неудачно выйти замуж». Матери-одиночки о детях, деньгах и стрессе Пригласили в студию мам-одиночек и узнали, как они спасаются от стресса, разрешают ли детям общаться с папами и какие моменты жизни считают самыми чудесными.