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«Чтобы всему научиться, нужно неудачно выйти замуж». Матери-одиночки о детях, деньгах и стрессе

02.02.2019 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Финансовые и бытовые трудности, стрессы и постоянная усталость знакомы многим матерям, но у героинь этого ролика все иначе. Они работают и воспитывают детей самостоятельно, без помощи мужа или партнера, а порой и без любой другой поддержки. Как найти силы на все, что помогает «выпускать пар» и держать квартиру в порядке, а также о мужском примере для детей и отношении к няням — в этом видео.

 
 
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Пригласили в студию мам-одиночек и узнали, как они спасаются от стресса, разрешают ли детям общаться с папами и какие моменты жизни считают самыми чудесными.
 
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