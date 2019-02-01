

2 февраля во всем мире отмечают Всемирный день водно-болотных угодий. «Именно 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар и была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, которая стала первым соглашением в области рационального использования природных ресурсов», — рассказал корреспонденту pinsknews.by главный специалист Пинской горрайинспекции ПР и ООС Павел Селивон.

Водно-болотные угодья обеспечивают нас всех пресной водой. Всего 3% воды на земле — пресная, и большая ее часть находится в виде льда и снега. Но каждый человек потребляет в день 20-50 литров воды для питья, приготовления пищи и личной гигиены. Эту воду очищают болота, они же помогают пополнять грунтовые воды. Водно-болотные угодья очищают воду, отфильтровывая опасные вещества. Болотные растения поглощают остатки опасных пестицидов и химических удобрений, тяжелые металлы и промышленные отходы. Например, стоимость услуг болота Накивубо, расположенного в Уганде, по очистке сточных вод города и сохранению питательных веществ оценивается от 1 до 1,75 млн. долл. США в год.

Водно-болотные угодья являются одними из самых разнообразных и продуктивных экосистем. Будущее человечества во много зависит от состояния водно-болотных угодий. Эти экосистемы обеспечивают человечество пресной водой, помогают пополнять грунтовые воды. Они имеют огромное значение для выращивания риса и рыбы, которыми питаются миллиарды людей, выступают в качестве натурального барьера в защите от наводнений и засухи, обеспечивают защиту побережья от повышения уровня моря, а также помогают бороться с изменением климата.

Водно-болотные угодья буквально кормят человечество. Рис, выращиваемый на болотистых плантациях, обеспечивает пищей до 3 миллиардов человек. В среднем каждый человек потребляет в год 19 кг рыбы, причем большинство видов рыб откладывают икру и выращивают свой молодняк именно в прибрежных поймах и болотах. 70% всей пресной воды, очищаемой болотами, идет на полив сельскохозяйственных угодий. Водно-болотные угодья поддерживают биоразнообразие. На болотах обитают более 100 тысяч известных пресноводных видов, и это число возрастает с каждым годом. Всего за последние 10 лет в поймах Амазонии было обнаружено 272 новых вида пресноводной рыбы. Неоценима роль болот и в жизни птиц, которым они обеспечивают дом, пищу и безопасную миграцию. Болота — естественные регуляторы влажности. Болота и поймы работают как гигантские губки, вбирая дождевую воду. При разливах рек они играют роль естественных резервуаров, не допуская затопления обильных территорий. Запасенная в болотах влага помогает природе легче переносить засуху.

Тем не менее, широкая общественность в основном не знает этих жизненно важных преимуществ. Очень часто водно-болотные угодья приравниваются к пустошам. Ученые подсчитали, что 64% водно-болотных угодий в мире исчезли с 1900 года.

Миссией Конвенции является «сохранение и рациональное использование всех водно-болотных угодий с помощью местных и национальных действий и международного сотрудничества, в целях вклада в достижение устойчивого развития во всем мире».

«Тремя китами» Конвенции являются обязательства государств-сторон:

работать в направлении разумного использования всех своих водно-болотных угодий;

определять подходящие водно-болотных угодий для включения в список водно-болотных угодьях, имеющих международное значение («Рамсарский список») и обеспечивать эффективное управление ими;

организовывать международное сотрудничество в области трансграничных водно-болотных угодий, общих систем водно-болотных угодий и общих видов.

Водно-болотные угодья противодействуют изменению климата. Торфяники поглощают почти в два раза больше углекислоты, чем леса. Кроме того, прибрежные поймы помогают снизить риск тайфунов и цунами, укрепляя линию побережья и снижая эрозию. Водно-болотные угодья — часть устойчивого развития. 61.8 миллионов человек во всем мире живут, питаясь пресноводной рыбой, или занимаясь только рыболовством. Множество продуктов и материалов — включая древесину для строительства, растительные масла, лекарственные растения, корм для скота и растительные волокна могут быть получены из экологически сбалансированных болотных угодий.

На сегодняшний день к Рамсарской конвенции присоединилось 169 стран, более 2220 водно-болотных угодий во всем мире включены в Рамсарский Список водно-болотных угодий международного значения.