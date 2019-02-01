ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня – Всемирный день водно-болотных угодий

02.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Сегодня – Всемирный день водно-болотных угодий
2 февраля во всем мире отмечают Всемирный день водно-болотных угодий. «Именно 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар и была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, которая стала первым соглашением в области рационального использования природных ресурсов», —  рассказал корреспонденту pinsknews.by главный специалист Пинской горрайинспекции ПР и ООС Павел Селивон.

Водно-болотные угодья обеспечивают нас всех пресной водой. Всего 3% воды на земле — пресная, и большая ее часть находится в виде льда и снега. Но каждый человек потребляет в день 20-50 литров воды для питья, приготовления пищи и личной гигиены. Эту воду очищают болота, они же помогают пополнять грунтовые воды. 

Водно-болотные угодья очищают воду, отфильтровывая опасные вещества. Болотные растения поглощают остатки опасных пестицидов и химических удобрений, тяжелые металлы и промышленные отходы. Например, стоимость услуг болота Накивубо, расположенного в Уганде, по очистке сточных вод города и сохранению питательных веществ оценивается от 1 до 1,75 млн. долл. США в год. 

Водно-болотные угодья являются одними из самых разнообразных и продуктивных экосистем. Будущее человечества во много зависит от состояния водно-болотных угодий. Эти экосистемы обеспечивают человечество пресной водой, помогают пополнять грунтовые воды. Они имеют огромное значение для выращивания риса и рыбы, которыми питаются миллиарды людей, выступают в качестве натурального барьера в защите от наводнений и засухи, обеспечивают защиту побережья от повышения уровня моря, а также помогают бороться с изменением климата.

Водно-болотные угодья буквально кормят человечество. Рис, выращиваемый на болотистых плантациях, обеспечивает пищей до 3 миллиардов человек. В среднем каждый человек потребляет в год 19 кг рыбы, причем большинство видов рыб откладывают икру и выращивают свой молодняк именно в прибрежных поймах и болотах. 70% всей пресной воды, очищаемой болотами, идет на полив сельскохозяйственных угодий. 

Водно-болотные угодья поддерживают биоразнообразие. На болотах обитают более 100 тысяч известных пресноводных видов, и это число возрастает с каждым годом. Всего за последние 10 лет в поймах Амазонии было обнаружено 272 новых вида пресноводной рыбы. Неоценима роль болот и в жизни птиц, которым они обеспечивают дом, пищу и безопасную миграцию. 

Болота — естественные регуляторы влажности. Болота и поймы работают как гигантские губки, вбирая дождевую воду. При разливах рек они играют роль естественных резервуаров, не допуская затопления обильных территорий. Запасенная в болотах влага помогает природе легче переносить засуху. 

Тем не менее, широкая общественность в основном не знает этих жизненно важных преимуществ. Очень часто водно-болотные угодья приравниваются к пустошам. Ученые подсчитали, что 64% водно-болотных угодий в мире исчезли с 1900 года.

Миссией Конвенции является «сохранение и рациональное использование всех водно-болотных угодий с помощью местных и национальных действий и международного сотрудничества, в целях вклада в достижение устойчивого развития во всем мире».

«Тремя китами» Конвенции являются обязательства государств-сторон:

  • работать в направлении разумного использования всех своих водно-болотных угодий;
  • определять подходящие водно-болотных угодий для включения в список водно-болотных угодьях, имеющих международное значение («Рамсарский список») и обеспечивать эффективное управление ими;
  • организовывать международное сотрудничество в области трансграничных водно-болотных угодий, общих систем водно-болотных угодий и общих видов.

Водно-болотные угодья противодействуют изменению климата. Торфяники поглощают почти в два раза больше углекислоты, чем леса. Кроме того, прибрежные поймы помогают снизить риск тайфунов и цунами, укрепляя линию побережья и снижая эрозию. Водно-болотные угодья — часть устойчивого развития. 61.8 миллионов человек во всем мире живут, питаясь пресноводной рыбой, или занимаясь только рыболовством. Множество продуктов и материалов — включая древесину для строительства, растительные масла, лекарственные растения, корм для скота и растительные волокна могут быть получены из экологически сбалансированных болотных угодий. 

На сегодняшний день к Рамсарской конвенции присоединилось 169 стран, более 2220 водно-болотных угодий во всем мире включены в Рамсарский Список водно-болотных угодий международного значения.

Comments are closed.

« Эльвира Герман заняла третье место в беге на 60 м с барьерами в Берлине
Новости дня
Новости общества
 
«Чтобы всему научиться, нужно неудачно выйти замуж». Матери-одиночки о детях, деньгах и стрессе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.02.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика