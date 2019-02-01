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«Попиццот», но не у всех, не пьют и даже почти не курят. Как живет «деревня будущего» под Витебском

02.02.2019 14:05 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси создают «деревни будущего» — образцовые сельские населенные пункты, где у людей есть хорошая работа, достойная зарплата, комфортное жилье и удобная социнфраструктура. В каждой области пока выбрали по одному населенному пункту. В северном регионе страны первым такой статус получил агрогородок Мазолово в 15 км от Витебска с населением около 1,5 тысячи человек. TUT.BY пообщался с местными и узнал, хорошо ли им живется в «образцовой деревне».


«В „Мазоловогаз“ очередь из желающих»

До 2005 года Мазолово было обычной деревней — потихоньку спивалось и вымирало. А потом сюда пришел спаситель — «Витебскоблгаз»: по решению президента крупные предприятия брали тогда «на буксир» слабенькие колхозы. Убыточный СПК «Мазолово» не только поменял название — СХП «Мазоловогаз», но и получил от газовщиков серьезные инвестиции, на которые купили новую технику, внедрили современные технологии.

— Когда-то на месте нынешнего СХП «Мазоловогаз» существовал колхоз «Призыв». Работал он с убытками, поголовье скота сокращалось, строения и объекты ветшали, что нас совершенно не испугало, — отметил в одном из интервью генеральный директор УП «Витебск­облгаз», член Совета Республики Национального собрания Петр Шершень. — Мы дружно взялись за дело и вдохнули вторую жизнь в это сельскохозяйственное производство.


Хозяйство не просто выкарабкалось наверх, а выбилось в лидеры среди предприятий АПК в регионе: на областных «Дажынках» только и успевают уносить со сцены дипломы.

Сегодня «Мазоловогаз» представляет собой огромный агрокомплекс. В частности, здесь есть завод по производству комбикормов, зерносушилка, племенная ферма, центр по контролю качества продукции земледелия, научно-практический центр по производству молока, линия по доработке и протравливанию семян, центр технического диагностирования, обслуживания, ремонта и хранения техники.

Только цифры:

Общая земельная площадь СХП «Мазоловогаз» — 5 733,9 га, валовой сбор зерновых и зернобобовых в 2018 году составил 5 394,7 тонны при средней урожайности 40,3 ц/га. Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 1 января 2019 года — 3040 голов, в том числе 1073 коровы, сообщает сайт УП «Витебскоблгаз».

С той поры, как витебские газовщики подставили хозяйству свое крепкое плечо, здесь в 3,3 раза увеличились сельхозугодья, в 5,6 раза — валовой сбор зерновых и зернобобовых, в 12,2 раза — поголовье крупного рогатого скота, в 20,8 раза — надои молока, в 61,5 раза — выручка от реализации продукции.

В «Мазоловогаз» трудятся почти 180 человек. Большая часть — жители агрогородка, но некоторые приезжают на работу из ближайших деревень и Витебска.

— Уже сейчас в СХП «Мазоловогаз» есть очередь из желающих трудиться. Сюда тянется молодежь. Не случайно средний возраст работников на сегодняшний день составляет 37 лет. Уверен, что дети, которые будут рождаться и учиться в Мазолово, останутся работать в этом агрогородке, когда вырастут. Начало созданию «деревни будущего» на Витебщине положено, — считает председатель облисполкома Николай Шерстнев.


«Не представляла, что в колхозе могут не пить»

Никого из молодежи в разгар буднего дня на улицах агрогородка нет. Нечасто встретишь и пенсионеров — зима, все по домам.

— Деревня наша большая, хорошая! — описывает Мазолово Надежда Михайловна. — Это сейчас зима, и на улицах пусто. А як якія праздники, тут вообще весело! Я приехала сюда в 2000 году из Украины, — рассказывает пенсионерка. — До пенсии доработала в колхозе дояркой. Раньше доили коров руками, а сейчас — роботами! Это помог сделать «Облгаз», ён дужа памагае колхозу. В деревне есть все для молодых: садик хороший, школа хорошая, клуб — там кружки не только для детей, туда ходят и старики — спяваюць.


По мнению еще одной местной жительницы — Любови Ивановны, в Мазолово не хватает аптеки и банка:

— Раньше они у нас были. Сейчас только — аптечный пункт, где лекарств меньше, чем в аптеке. А со всеми услугами, которые оказывает банк, идем на почту. Там всегда очереди. Но вообще эта сторона деревни, где находится СХП, преобразилась. По сравнению с тем, что тут было раньше, — это небо и земля. Я помню, каким раньше был наш колхоз, и я даже не представляла, что работающие в нем могут не пить. Теперь о «пить» речи нет, даже курить трактористам не разрешают. Все изменилось! Раньше у людей зарплаты были смешные, а сейчас уже гораздо получше. И поселок благоустраивается. Например, отремонтировали пешеходную дорожку от школы до магазина. Теперь очень удобно ходить.


— Облик деревни изменился в лучшую сторону: строят дома, дороги, торговые объекты. Дороги чистят от снега. Если бы не было этого «Облгаза», трудно себе представить, что было бы с нашим поселком. Но надо, чтобы инфраструктура улучшалась. Населенный пункт большой, и тут нужны, конечно, и аптека, и банк. Или хотя бы банкомат, — считает Андрей Геннадьевич.

Торговый центр — с магазином и кафе

Выйдя в передовики, «Мазоловогаз» взялось за благоустройство агрогородка. В 2018 году, накануне 7 ноября, тут торжественно открыли торговый центр — с магазином и кафе.

В просторном магазине (площадь почти 124 кв. м) продают все необходимые продукты, есть даже живая рыба в аквариуме.


Торговый центр

— Привозим все продукты, которые просят местные жители. Считаю, что для сельского торгового объекта тут очень даже приличный ассортимент, — говорит продавец. — И вообще Мазолово, по сравнению с некоторыми забитыми поселками, — очень хорошее место. Здесь чисто, аккуратно, работает большой агрокомплекс. И зарплату, как делятся наши покупатели, им в этом хозяйстве платят вовремя. Это видно и по покупкам. Самый маленький чек, на который люди набирают у нас товаров, — 10 рублей. И это если просто хлеб, молоко, немножко колбасы. А есть покупатели, которые и 100 рублей оставляют.

В агрогородке, кроме торгового центра, есть еще два частных и один государственный магазины. Ездит также автолавка.

— Жить можно. Только все дорого. Раньше на рубль я брал 7 буханок хлеба — держал коров тогда, а теперь — 7 кусочков. Но тут что поделаешь: дороговизна ж не только в Мазолово, а везде по стране, — философствует пенсионер, который всю жизнь отработал в мелиорации экскаваторщиком.

Новая улица с коттеджами

Чтобы молодежь оставалась в деревне, в Мазолово строят жилье. На балансе сельхозпредприятия — 45 жилых строений, в том числе 17 одноквартирных и два 12-квартирных дома, общежитие.

Агрогородок Мазолово условно разделен на «старую» часть и «новую» — здесь, на улице Газовиков, в последние годы строят аккуратные домики и коттеджи.


Новостройка, которую торжественно открыли 17 января.

Дом еще нужно покрасить

По данным на середину января, в улучшении жилищных условий нуждались 56 работников «Мазоловогаз». Но решили и эту проблему: для них построили новую трехэтажку. 17 января ее торжественно — с шариками, флажками, караваями и речами — открыли.

Красную ленточку торжественно перерезали, но новоселье в 12-квартирном доме еще не справили. Жилье работники Шумилинской ПМК-70 сдали досрочно. На церемонии открытия Петр Шершень объяснил, почему:

— Жилье возводится в разных населенных пунктах на территории «Мазоловогаза», чтобы равномерно разместить производительные силы. Этот дом введен досрочно, чтобы сэкономить средства и оставить время для устранения возможных недостатков. Весной мы приведем в порядок улицу Газовиков. В частности, заменим заборы и озеленим ее, чтобы Мазолово приобретало все больше черт «деревни будущего». Развитие производственной и социальной сфер здесь продолжится в дальнейшем, хотя уже и так есть многое для жизни и отдыха — торговый центр, кафе, детский сад и школа.

Весной собираются покрасить новостройку, и работники «Мазоловогаз» смогут заселиться.

Средняя зарплата — почти 1000 рублей

Работники «Мазоловогаз» в среднем получают около 1 тысячи рублей в месяц. Такую информацию озвучил Петр Шершень.

— Чтобы люди ценили рабочие места и максимально ответственно относились к своим обязанностям, трудились с полной самоотдачей, они должны получать достойную заработную плату, иметь комфортное жилье, даже если живут и работают в сельской местности. В УП «Витебскоблгаз» для этого созданы все необходимые условия, — считает генеральный директор.


Так называемая «старая» часть агрогородка

Церковь в Мазолово

— Живется нам в Мазолово хорошо. Все у нас ёсць. Близко и один магазин, и второй. Обижаться нечего, хорошее снабжение, — считает пенсионер, который шел за продуктами в торговый павильон в центре агрогородка.

Еще одна пожилая женщина всем довольна, что касается ее пенсионерской жизни, но обижается за молодых — не все, говорит, по тысяче получают:

— Як для мяне — ничего особенного и не надо. А вот сын мой работает в «Мазоловогаз» слесарем, получает около 300 рублей, «потолок» — 320. На месяц этих денег ему не хватает. А начальство кричит: «Много получаешь».

Еще у одной женщины сын трудится в местном хозяйстве зоотехником:

— 800 рублей он всегда получает. Доволен.

«К областным „Дажынкам“, которые пройдут в Витебске в 2020 году, планируют комплексное благоустройство „ожерелья“ северной столицы», — пишут «Витьбичи». Под «ожерельем» газета имеет ввиду пригородные агрогородки Кировская, Октябрьская и Мазолово.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Я даже не представляла, что работающие в колхозе могут не пить. Теперь о "пить" речи нет, даже курить трактористам не разрешают. Все изменилось!» - удивляется...
 
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