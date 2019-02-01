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В Беларуси первое ЭКО планируют сделать бесплатным

02.02.2019 14:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси первую попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируют сделать бесплатной. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Валерий Малашко.


Фото с сайта homecarepioneers.com

«С согласия правительства мы ускорим подготовку нормативных актов для проведения первого ЭКО на бюджетной основе. Польза очевидна — более тысячи рождений в год! Планируется использовать экономию бюджетных средств, полученную при проведении госзакупок», — приводятся слова главы ведомства на сайте Минздрава.

Планируется привлечь также коммерческие центры.

По данным ведомства, рост качества жизни и благосостояния привел к увеличению возраста матери при рождении первого ребенка до 28,6 лет, а при рождении последующих детей до 32 лет. Это осложнило течение беременности и родов и создает высокие риски материнских потерь. В Минздраве сообщили, что в 2018 году до рекордно низкого уровня — 2,4 промилле — снижена младенческая смертность.

Напомним, в Беларуси есть льготные кредиты на ЭКО, желающие могут брать кредит на процедуру с отсрочкой погашения.

 
 
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В Беларуси первую попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируют сделать бесплатной. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Валерий...
 
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