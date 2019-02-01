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Вместо сторожа – вор. У работников СУП «Андреевка» милиция обнаружила более 19 тонн кормов, похищенных со склада. С трудовым коллективом провели собрание

02.02.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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2 февраля в актовом зале Широковского дома культуры прошло собрание трудового коллектива СУП «Андреевка» с участием начальника управления сельского хозяйства и продовольствия, первого заместителя председателя райисполкома Ивана Самусенко, директора сельхозпредприятия Владимира Маслова, начальника ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Виталия Подзеруна и председателя Широковского сельисполкома Светланы Прокопенко. Поводом для встречи послужил вопиющий факт кражи более 19 тонн комбинированных кормов для животных, случившийся накануне.Вместо сторожа – вор. У работников СУП «Андреевка» милиция обнаружила более 19 тонн кормов, похищенных со склада. С трудовым коллективом провели собрание
Слева направо:Иван Самусенко, Владимир Маслов, Виталий Подзерун и Светлана Прокопенко.

Почему сторожа вместо того чтобы охранять, похищали вверенное им имущество? Чем в это время занимались специалисты, в должностные обязанности которых входит контроль за выдачей и расходом кормов? Как пресечь воровство в хозяйстве? На эти и другие вопросы пытались найти ответы во время встречи.

Вместо сторожа – вор. У работников СУП «Андреевка» милиция обнаружила более 19 тонн кормов, похищенных со склада. С трудовым коллективом провели собрание

К сожалению, реалии таковы, что воровство стало повсеместной практикой в некоторых предприятиях аграрной отрасли. Более того, вынести несколько литров молока или ведро комбикорма с фермы, слить пару литров солярки даже не считается чем-то зазорным. Правда, стоит оговориться, хищения процветают только там, где отсутствует контроль со стороны руководства и специалистов предприятия, зато налицо формальный подход к выполнению своих должностных обязанностей и попустительство.Вместо сторожа – вор. У работников СУП «Андреевка» милиция обнаружила более 19 тонн кормов, похищенных со склада. С трудовым коллективом провели собрание
Вместо сторожа – вор. У работников СУП «Андреевка» милиция обнаружила более 19 тонн кормов, похищенных со склада. С трудовым коллективом провели собрание
Вместо сторожа – вор. У работников СУП «Андреевка» милиция обнаружила более 19 тонн кормов, похищенных со склада. С трудовым коллективом провели собрание

Отсюда вывод: необходимо наладить трудовую дисциплину, контроль за действиями работников, расходом топлива, кормов, перемещеним транспортных средств и сельскохозяйственной техники, внесением удобрений. По сути, эти меры помогут свести к минимуму хищения в объектах АПК. Бесконтрольность и безнаказанность лишь усугубляют ситуацию.Вместо сторожа – вор. У работников СУП «Андреевка» милиция обнаружила более 19 тонн кормов, похищенных со склада. С трудовым коллективом провели собрание
Вместо сторожа – вор. У работников СУП «Андреевка» милиция обнаружила более 19 тонн кормов, похищенных со склада. С трудовым коллективом провели собрание

Владимир Маслов возглавляет сельхозпредприятие меньше месяца, с 15 января. Первым делом намерен в кратчайшие сроки усилить меры в части учета, хранения и распределения товарно-материальных ценностей:

— В сельхозпредприятии накопилось немало проблем. Для их разрешения необходимо наладить жесткую дисциплину. На данном этапе это очень важно, но, уверен, не главное. Куда важнее и сложнее решить другую проблему — проблему воспитания чувства хозяина. Меня крайне возмущает вопрос ответственности сотрудников за то, что происходит на их участке работы, безразличие и замалчивание фактов воровства, совершаемых сплошь и рядом. Покрывая не чистых на руку работников, мы подрываем экономику предприятия, тормозим его развитие. Я готов нести ответственность как за принимаемые решения, так и за конечные результаты, но один в поле не воин, не все зависит от меня. Каждый их нас должен честно работать, выполнять свои функции.  Я не сторонник поспешных кадровых решений, у меня нет оснований не доверять коллективу, которым руковожу. Есть команда, есть опыт, есть грамотные работящие люди, которые свою работу делают честно. Я твердо знаю: таких большинство, не зря «Андреевка» неоднократно выходила в передовики. Но в свете недавних событий я, прежде всего, намерен пересмотреть состав сторожевой охраны. Планирую встретиться и поговорить с работниками каждого структурного подразделения.

Как это было

Удача отвернулась от нечистых на руку работников 1 февраля в 4.30 утра, когда возле Пытьковки изрядно загруженный автомобиль привлек внимание сотрудников ОВД Буда-Кошелевского райисполкома. В машине были обнаружены 57 мешков комбинированных кормов для животных общим весом 2 470 кг. Владельцем автомобиля оказался 35-летний водитель СУП «Андреевка», а пассажиром – 32-летний сторож склада этого же сельхозпредприятия. Перевозимый комбикорм был похищен ими со склада СУП «Андреевка», расположенного в агрогородке Широкое, с целью дальнейшей реализации. Задержанные с поличным назвали имена еще трех соучастников, кстати, тоже сторожей сельхозпредприятия, при помощи которых смогли осуществить преступный замысел. Не исключено, что в скором времени этот список пополнится новыми фигурантами. На сегодняшний день по данному факту в отношении четырех работников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до четырех лет, или лишения свободы на тот же срок. Задержанные по обвинению в краже водворены в изолятор временного содержания Буда-Кошелевского райисполкома. Всего в результате проведенных мероприятий изъято 456 мешков кормов (комбинированные корма, овес, мука, кукуруза, пшеница) общим весом 19 010 кг.

Только при осмотре места жительства водителя было обнаружено и изъято 103 мешка комбинированных кормов, 39 мешков овса, 33 мешка муки, 8 мешков кукурузы, 1 мешок пшеницы общим весом 7380 кг, похищенные с территории склада. Аналогичная ситуация сложилась при проведении осмотра дома сторожа склада, где обнаружили 158 мешков комбикорма общим весом 6 800 кг, а также 135 л окрашенного дизельного топлива и 20 л масла. По месту жительства родителей сторожа также нашли 27 мешков комбикорма и 5 мешков кукурузы общим весом 1 400 кг.

 
 
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2 февраля в актовом зале Широковского дома культуры прошло собрание трудового коллектива СУП «Андреевка» с участием начальника управления сельского...
 
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