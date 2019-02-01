Шведский бренд H&M официально подтвердил, что придет в Беларусь уже в этом году

Шведский бренд H&M официально подтвердил намерение открыть в этом году магазин в Беларуси. Об этом сообщил в своем Twitter посол Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрий Мирончик.



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«Для тых, каму трэба „больш Швецыі ў Беларусі“. H&M афіцыйна пацвярджае намер адкрыць у 2019 годзе магазін у Беларусі. Уласны, не франшыза», — написал Дмитрий Мирончик сегодня, 2 февраля.

Для тых, каму трэба «больш Швецыі ў Беларусі». @hm афіцыйна пацвярджае намер адкрыць у 2019 годзе магазін у Беларусі. Уласны, не франшыза. pic.twitter.com/85mGOc0b6X — Dmitry Mironchik (@DmitryMironchik) 2 февраля 2019 г.

В декабре 2018 года TUT.BY Минске появится H&M">сообщал, что в Минске зарегистрировали юрлицо белорусской компании от шведского бренда. С компанией вел переговоры столичный торговый центр Green City.

— В 2019 году они намерены реально открыть как минимум один магазин. Площадка для этого в Green City есть в двух локациях, — рассказывал тогда совладелец этого торгового центра Игорь Курач. — Можем предложить как одноуровневый вариант, так и двухуровневый. Мы в очень активной стадии переговоров, можно сказать, что в завершающей стадии.

Отмечалось также, что в планах у H&M открыть сразу несколько локаций, чтобы минимизировать риски. Для этого рассматривают столичные ТЦ площадью от 50 тысяч кв. м, в том числе и строящийся Palazzo.