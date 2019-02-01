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Шведский бренд H&M официально подтвердил, что придет в Беларусь уже в этом году
02.02.2019 21:26 — Новости Общества | Tut.by
Шведский бренд H&M официально подтвердил намерение открыть в этом году магазин в Беларуси. Об этом
«Для тых, каму трэба „больш Швецыі ў Беларусі“. H&M афіцыйна пацвярджае намер адкрыць у 2019 годзе магазін у Беларусі. Уласны, не франшыза», — написал Дмитрий Мирончик сегодня, 2 февраля.
В декабре 2018 года TUT.BY Минске появится H&M">сообщал, что в Минске зарегистрировали юрлицо белорусской компании от шведского бренда. С компанией вел переговоры столичный торговый центр Green City.
— В 2019 году они намерены реально открыть как минимум один магазин. Площадка для этого в Green City есть в двух локациях, — рассказывал тогда совладелец этого торгового центра Игорь Курач. — Можем предложить как одноуровневый вариант, так и двухуровневый. Мы в очень активной стадии переговоров, можно сказать, что в завершающей стадии.
Отмечалось также, что в планах у H&M открыть сразу несколько локаций, чтобы минимизировать риски. Для этого рассматривают столичные ТЦ площадью от 50 тысяч кв. м, в том числе и строящийся Palazzo.
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Об этом сообщил в своем Twitter посол Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрий Мирончик.
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