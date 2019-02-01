На страже женского здоровья

При такой занятости важно не потерять самое главное – здоровье, тем более, что при стрессах и больших нагрузках оно очень уязвимо. Борисовчанкам на протяжении долгих лет помогает сохранить и улучшить здоровье заведующая вторым гинекологическим отделением УЗ «Борисовский родильный дом» Марина Ковальчук.

Марина Владимировна работает в родильном доме с 1994 года и с самых первых дней поняла, что профессия акушера-гинеколога – ее призвание. 2-е гинекологическое отделение она возглавила в относительно молодом возрасте – в 32 года. Сегодня оно рассчитано на 45 человек. Сюда поступают женщины для консервативного и оперативного лечения с различными патологиями беременности, воспалительными процессами, опухолями. Помимо многочисленной административной работы, Марина Владимировна почти ежедневно делает разной сложности операции. Имея за плечами большой опыт, признается, что до сих пор каждый раз испытывает волнение в операционной.

– Это нормальная реакция человека, только страх бывает разным: кто-то боится оперировать, а у кого-то переживания, что не сможет вылечить пациента. Я чаще думаю о том, какое качество жизни будет у человека после. Конечно, сложно психологически. Много поступает юных девушек, переживаешь за них, и очень хочется помочь. Устаешь и физически – порой стоишь на ногах по 6-7 часов, и все время в напряжении, – призналась Марина Владимировна.

По словам заведующей, в последние годы наметилась хорошая тенденция: все больше женщин следят за собой и здоровьем, хотят подольше оставаться молодыми. Они интересуются новыми технологиями и обращаются к врачам, чтобы решить проблемы, о которых раньше было не принято говорить. В этом плане настоящим прорывом стала эстетическая гинекология – она позволяет устранить многие возрастные изменения и их последствия, которые доставляют дискомфорт. По этому направлению Марина Владимировна прошла обучение на курсах в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и теперь знания успешно применяет на практике в Борисове.

На становление Марины Ковальчук как профессионала своего дела повлияли старшие коллеги, которые щедро делились с ней опытом. Всем им она безмерно благодарна. За годы работы через руки доктора прошло несколько тысяч женщин. Самой молодой пациентке было всего лишь 7 лет – девочка каталась на качелях, упала и наткнулась на штырь, получив травму. Малышку экстренно доставили в отделение, оказали помощь, и все закончилось хорошо. А самой возрастной пациентке

было 87 лет.

– Женщины научились разбираться в современных тенденциях, но зачастую они пытаются сами поставить себе диагноз. Кто-то обращается к нам с целью прооперироваться, полагая, что это поможет до конца жизни, кто-то хочет сделать омолаживающие инъекции. В любом случае, если у женщины есть анатомические или эстетические проблемы, она должна прийти к врачу и озвучить их. А уж доктору лучше знать, какое лечение назначить, – уверена заведующая.

Один в поле не воин – принцип, которым руководствуется Марина Владимировна. И это правильно, ведь вне зависимости от того, где кипит работа – в операционной или больничной палате, – важна слаженность действий команды.

– В одиночку человек не может никого вылечить, даже если он большой профессионал. Мне очень помогают медсестры, они умницы. Например, я сделала обход, а далее именно они следят за состоянием пациентки, помогают лежачим больным. В операционной происходит то же самое – каждый отвечает за определенный участок работы, – отмечает заведующая.

Безусловно, Марина Владимировна вместе с коллективом профессионалов выполняют благородное дело – улучшают качество жизни женщин. И это у них получается от души.

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Ольги КАЛЕНИК