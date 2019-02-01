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Областной молодёжный форум лидеров Минщины «Час моладзі»

02.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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25 января 2019 года в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» представители Средней школы №13 г.Борисова приняли участие в областном молодёжном форуме лидеров «Час моладзі», инициированном Главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Минского областного исполнительного комитета. К участию в форуме были приглашены победители конкурса «Молодой лидер Минщины» и конкурса проектов в сфере реализации государственной молодёжной политики.

Спикерами форума выступили Ермоленков Виктор Владимирович, доцент кафедры управления региональным развитием Академии управления при президенте Республики Беларусь, Найдович Сергей Михайлович, генеральный директор инкубатора малого бизнеса ЗАО «МАП ЗАО», партнеры из Европейских структур.

Кроме обучающего практикума и вебинара, которые позволили обсудить роль молодёжи в устойчивом развитии и проектный менеджмент, участники форума имели возможность познакомиться с этнокультурным комплексом «Наносы-Новоселье», расположенном в прекрасном уголке Минской области.

 
Теги: знакомства
 
 
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По итогам 2018 года проект Средней школы №13 г.Борисова «Школьная бизнесс-компания «Дару.nak» стал победителем областного конкурса проектов в сфере реализации...
 
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