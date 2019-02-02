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К 30-летию вывода войск из Афганистана. Воспоминания воинов-афганцев из Кореличского района

02.02.2019 — Новости Общества | Полымя  
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К 30-летию вывода войск из Афганистана. Воспоминания воинов-афганцев из Кореличского района

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРАСоветский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года, причём половина войск должна была быть выведена в течение первых 3-х месяцев, то есть до 15 августа 1988 года.

По сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Ещё 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.

В начале ноября 1988 года вывод советских войск из Афганистана был приостановлен в связи с резко активизировавшимися наступательными действиями душманов (моджахедов), в частности, массированными ракетными обстрелами Кабула. После этого, во второй половине ноября и декабре 1988 года, обстановка в Афганистане несколько стабилизировалась, однако руководство СССР воздерживалось от каких-либо заявлений о том, будет ли вывод советских войск выполнен до конца, или военные действия в Афганистане будут продолжены. В январе 1989 года Афганистан посетил министр иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе. Окончательное решение о полном выводе советских войск из Афганистана было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС 25 января 1989 года и опубликовано на следующий день с формулировкой Советский Союз останется верен Женевским соглашениям. После этого в Кабул с визитом прибыл министр обороны СССР Д. Т. Язов. Завершающая операция по выводу войск происходила в конце января — первой половине февраля 1989 года.

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                                        100 часов в небе над Афганистаном

Человек нашего времени, Василий Михайлович Тур, родился в Новогрудском районе в деревне с очень красивым названием Роскошь. Как и все ребята его возраста должен был отдать свой долг Родине и служить на флоте. Однако в жизнь этого юноши вмешался случай: в соседнем селе Подкосовье он встретил знакомого офицера — летчика Павла, поговорили, профессия его очень понравилась молодому человеку.К 30-летию вывода войск из Афганистана. Воспоминания воинов-афганцев из Кореличского района

После окончания Негневичской средней школы Василий поступил в Черниговское высшее авиационное училище имени Ленинского комсомола, расположенное ближе всего к родной Белоруссии. Получил специальность военного летчика, после окончания направлен на службу в г. Кировоград. А в скором времени он женился на Наталье, с которой учился в одной школе, она была на год младше Василия. Первенец Андрей появился у молодой пары там же, в Украине. Муж осваивал новые самолеты, а его верная жена растила сына. Подруги поддерживали и помогали ей. Это были женщины разных национальностей, но особенно Василий и Наталья сблизилась со своими земляками, семьей Александра Ковшовика из Гродно. Эта крепкая дружба не порывается и сегодня. Вскоре Василия отправили выполнять свой интернациональный долг в Афганистан. В это же время родилась у четы дочь Марина, молодая мама отправились растить детей в родные места на Новогрудчину. Сложными были эти времена для обоих супругов: у Натальи — ожидание возвращения мужа, а у Василия — военная служба. Именно эти годы повлияли на жизненные ценности летчика. Вот что об этом славном человеке говорит Н. Е. Гагарин, бывший военный комиссар района: «Майор В.М. Тур (теперь уже подполковник) — военный летчик-истребитель 1-го класса. Совершил более 100 боевых вылетов в небе Афганистана. Истребитель-бомбардировщик МИГ-23 стал не только средством нанесения бомбовых ударов по бандитским формированиям, но и домом, и крышей всего периода службы в этой стране, а полученный боевой опыт остался главным ориентиром и в дальнейшей летной подготовке. Он закончил службу на самолете МИГ-29».

Около 20 лет своей жизни В. М. Тур отдал военной службе. Потом он служил в Киевском военном округе и в группе советских войск в Германии. Здесь же нашла свое призвание быть поваром жена Наталья. Разные функции приходилось выполнять Василию Михайловичу на службе в армии. Проявил себя с положительной стороны в качестве командира звена, в подчинении было 12 человек: офицеры, прапорщики, техники. О выборе своей профессии не жалеет, говорит, что если бы начать все сначала, опять стал бы летчиком. И общается он не только со своими сослуживцами из Белоруссии, но и Молдавии, России.

Демобилизовался Василий Михайлович в 1993 году и приехал с семьей в родную Белоруссию. Обосновались в Кореличах, купили дом, дали высшее образование своим детям. Дочь окончила не только педагогический университет им. М. Танка, но и БГУИР. Оба они программисты, имеют свои семьи, у дочери растет сын, а у сына — дочь. Василий Михайлович и его жена Наталья Дмитриевна очень радуются, что дети выросли успешными и самостоятельными людьми и очень любят своих внуков.

Так сложилась жизнь, что мама Василия живет у сестры в г. Новогрудок, ей 83 года. Сын постоянно навещает ее и никогда не забывает родного человека. Чувствуя в себе силу и энергию, он пошел работать дежурным в ОАО «РСП-12», ибо привык он к труду с детства, привык радоваться каждому прожитому дню.

Василий Михайлович Тур имеет многочисленные заслуженные награды: два ордена «Красной Звезды», медали «За безупречную службу II и III степеней», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Награждался Почетными грамотами Гродненского облисполкома и Кореличского райисполкома.

С 1998 года он является председателем районного общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», занимает активную жизненную позицию по решению всех насущных вопросов воинов-интернационалистов, обладает организаторскими способностями, тесно сотрудничает с районной ветеранской организацией, «Союзом офицеров» и другими общественными формированиями района.

23 февраля этого года Республика Беларусь будет отмечать 100-летие Вооруженных Сил. Василий Михайлович — это небольшая частичка нашей славной Армии. Он желает ветеранам воинской службы всех направлений здорового долголетия, а молодежи дает наказ: заниматься спортом, избегать вредных привычек, беречь свое здоровье, стараться хорошо учиться и приобретать профессию летчика, ибо она очень интересная и ответственная.

Нина ЕФРЕМОВА,

председатель районной ветеранской организации.

 

                                                 Саперу Александру Манько

                                             долго снился душный Афганистан

В кабинете главного зоотехника управления сельского хозяйства и продовольствия Кореличского райисполкома Александра Николаевича Манько нет никаких свидетельств службы в Афгане. Ни фото, ни других мелочей. Обычное дело для солдата: не распространяться о войне. Не расстаться ему только с отметиной на сердце, которую оставила «горячая точка». Правда, ее чужой глаз не увидит.К 30-летию вывода войск из Афганистана. Воспоминания воинов-афганцев из Кореличского района
Его призвали в Афганистан осенью 1982 года. На тот момент 18-летний парень, окончивший среднюю школу в Мостовском районе, работал шофером, поступил на заочное отделение Гродненского сельхозинститута. Перед отправкой «за речку», как тогда говорили, Сашу вместе с сотней остальных белорусских призывников отвезли на «карантин» в Батуми. Он должен был стать водителем БТРа. Но жизнь распорядилась иначе.

В свой 395-й мотострелковыйполк, что стоял в Келагайской долине, Александр Манько прибыл в конце декабря, его зачислили в одну из мотострелковых рот. Вскоре после приезда новобранцев состоялось построение, на котором добровольцев попросили сдать кровь для раненых советских солдат. Из строя вышло человек шесть. Среди них был и рядовой Манько.
Они поехали в центральный госпиталь, выполнили товарищеский долг. Пока парень сдавал кровь, его рота ушла на перевал. Александр Манько вспоминает:
– В ту же роту был зачислен водителем БТРа Саня Мухля из Путришек Гродненского района. Он позже погиб. Вместе должны были служить.
Когда возвратился из госпиталя, в штабе объяснили, что моя рота вернется за продуктами не раньше, чем через несколько недель. Меня перевели в саперную роту.
Первое время рядовой Манько был резервным водителем. Постепенно осваивал специальность сапера. Пришлось постигать азы разминирования в полевых условиях, учиться на боевых минах. Смотрел, как работают старшие товарищи.
Уже потом в роте создали учебное поле. На нем закапывали обезвреженные мины, в пластиковом корпусе, металлические, фугасы. Молодые бойцы их искали, ликвидировали.
Вокруг были непривычные пейзажи. Хотелось к родным, друзьям. Александр поначалу скучал:
– Дальше армия так затянула, что, казалось, забыли о том, что есть близкие, Беларусь. Представлялось, что мы в нашей роте родились. Сильно привязались друг к другу.К 30-летию вывода войск из Афганистана. Воспоминания воинов-афганцев из Кореличского района

Из двух лет с небольшим, что рядовой Манько прослужил на необъявленной афганской войне, половина прошла в разъездах: на боевых выходах, сопровождал транспортные колонны, минировал против «душманов» подходы к советским гарнизонам.
Весной 1984 года стартовала очередная Панджшерская операция. В ней участвовал и 395-й мотострелковый полк. Когда вооруженные формирования моджахедов были выбиты из Панджшерского ущелья, 1-й батальон полка и прикомандированные к нему саперы, в том числе Александр Манько, были оставлены в гарнизоне Бану для прикрытия входа в ущелье пяти львов со стороны трассы Кабул – Хайратон.
За спины сослуживцев Александр Манько непрятался. Успешно осуществлял разминирования. В июне 1984 года был награжден медалью «За отвагу». В сентябре ему присвоили звание младшего сержанта, назначили командиром саперного отделения. Он передавал опыт молодым бойцам.
На войне друг друга в беде не бросали, вытаскивали из-под обстрелов, помогали, чем могли, поэтому расставание с сослуживцами, когда подходил к концу срок службы, было тяжелым. До сих пор Александр Манько созванивается и списывается со своими боевыми товарищами, которых разбросало по всемумиру, ездит на встречи ветеранов войны в Афганистане.
Замена Александру Манько пришла из «учебки» в декабре 1984 года.
Свой 21-й день рождения младший сержант отметил дома. И хотя перед глазами уже были дубравы Липичанской пущи, в сны еще долго врывался душный Афганистан.

Светлана ВАЩИЛО.
Фото автора и из архива
А. Н. Манько.

 

                                           Афганские дороги Николая Карнауха

15 февраля 1989 года из Афганистана вышли последние части советских войск. Долгих десять лет слово Афганистан было кошмаром для жен и матерей всего Советского Союза. Жителю Турца Николаю Карнауху, прошедшему Афганистан, удалось выжить и вернуться домой, увидеть родителей, жену и дочь.
К 30-летию вывода войск из Афганистана. Воспоминания воинов-афганцев из Кореличского района
Николай Григорьевич Карнаух родился в Саратове, детство будущего афганца прошло в Брянской области. Там он закончил школу, получил рабочую профессию, женился. Настоящим счастьем для молодой семьи стало рождение дочери, а через месяц, 13 октября 1984 года, Николая призвали в армию. Служить пришлось в Кушке, что в двух километрах от Афганистана. После года службы Николай перегнал МАЗ через границу с Афганистаном, где и остался на полтора года. Задачей третьей роты 602 батальона, где служил Карнаух, являлось обеспечение боеприпасами нашей армии.
– Мы возили боеприпасы из Тургунди в Герат, Шинданд, Пули-Хумри и Кандагар, – рассказывает Николай Григорьевич. – Кандагар – самая дальняя точка наших рейсов и самый опасный город. Туда наша колонна ходила не по новенькой “бетонке”, а через пустыню и только по одной колее – иначе смерть. Вся “бетонка” была заминирована, ее называли дорогой смерти. Путь через пустыню был не менее опасным: впереди шел танк-сапер, а за ним колонна в составе 60 машин и только по одной колее. Вышел на пару сантиметров из колеи – можешь напороться на мину. Выезжаем из пустыни, едем еще 2 километра до Кандагара, останавливаемся на КП. А дальше “лупим” без остановок как можно быстрее. Автомобиль за автомобилем идет на расстоянии 500 метров, не меньше. Работа водителя в условиях Афганистана считалась едва ли не самой опасной. Как говорили тогда: “Все водители немного камикадзе”.
Командиры учили молодых бойцов никогда не выпускать из рук оружие. С автоматами ели и спали. Не раз водитель Николай Карнаух попадал под обстрел.
– В Афгане жара стояла страшная, – рассказывает он. – Каску никогда не надевали, бронежилет висел на окне кабины. Иначе просто сваришься. Только если рядом с машиной начинали бить песчаные фонтанчики, то есть когда душманы по нам стреляли, на ходу быстро цеплялись и каска, и бронежилет. Как-то на своем КамАЗе напоролся на мину. К счастью, обошлось без ранения, только кабину автомобиля оторвало.
Лишних шесть месяцев службы пришлось отбыть Николаю на афганской земле. Долго не приходила замена. И хотя командование предлагало молодому водителю остаться, даже выделили новый автомобиль, Карнаух рвался домой к своим.
Вернулся 8 Марта 1987 года, сделав незабываемый подарок маме, жене и дочери. Вскоре в семье появилась вторая дочь, а через некоторое время пришлось покинуть Калининградскую область, где тогда жили. Младшей дочери был противопоказан сырой и холодный климат. Приняли решение ехать в Беларусь, где жили родственники жены. Так семья Карнаух попала в Турец. Семью бывшего афганца приняли на Кореличчине хорошо: дали работу, новое благоустроенное жилье.
Сегодня Николай Григорьевич редко вспоминает Афган. Разве что когда смотрит военные фильмы, в памяти всплывают лица друзей и автомобильная колонна, строго идущая по одной колее.

 

 

                                                            Санинструктор спецназа

Немало воды утекло с того времени, когда закончилась война в Афганистане. Через эти испытания прошли тысячи советских солдат и офицеров. Среди них – наш земляк Александр Трибуть из Березовца. Сидя на своей кухне и перебирая поблекшие фотографии 80-х годов, он говорит тихо и просто, скупо роняя слова. О войне иначе не говорят. Волнение ветерана Афгана выдает лишь то, что рука чаще тянется к сигарете…
15 апреля 1985 года как раз на Пасху 18-летнего Сашу Трибутя призвали в армию. Из Корелич на пересылку в Гродно тогда прибыло 5 жителей нашего района. О том, что едут в Афганистан, никто не знал. И только когда оказались в Туркмении, поняли, что скоро придется принять боевое крещение. После трехмесячного курса молодого бойца солдаты оказались в Кабуле на пересылке. Так Александр Трибуть попал в провинцию Газни, что в 120 километрах от Пакистана. Отдельный 177-й батальон отряда специального назначения стал для молодого белоруса местом службы на ближайшие 22 месяца. У него было две военные профессии – водитель ГАЗ-66 и санинструктор.
К 30-летию вывода войск из Афганистана. Воспоминания воинов-афганцев из Кореличского района
Поначалу было очень тяжело. Давал о себе знать непривычный климат. Днем 60 градусов выше нуля, дотронешься до БТРа – ожог, спичка от любого прикосновения зажигалась. Ночью в горах холодно, 5 градусов мороза при сильном ветре ощущались как 30, да еще снег.
– Как-то поднимались на перевал. 1200 метров над уровнем моря. Дышать не можешь, кислорода не хватает, а идти надо, – вспоминает Александр.
Рядовой Трибуть работал санитаром в составе разведгруппы, куда кроме 14 разведчиков входили пулеметчик, снайпер и связист. На трое суток группа уходила в горы на задание. На санитаре 40 кило веса: вещмешок, боеприпасы и медикаменты. Днем группа не двигалась, лежали в СПС (скальных пулеметных сооружениях, попросту в окопах из камней — авт.), работали только ночью. Были как оловянные солдатики: тела не чувствуешь, но мозг работает четко, выполняет приказы. Во время стычек с моджахедами у Александра Трибутя был четкий план действий: быстро обнаружить раненого, оказать первую медицинскую помощь. Затем вызывалась тревожная группа, которая помогала разведчикам выходить из боя. За ранеными и убитыми прилетала “вертушка” (вертолет — авт.). В Афгане существовало негласное правило: даже погибших не оставлять моджахедам.
Немало было и подвигов на той войне. “Каким другим словом, как не героизм можно назвать поступок моего друга Вовы Алхимова, который накрыл собой гранату, чтобы спасти троих товарищей? А у него за плечами институт, дома жена и дочь!” — волнуясь, вспоминает ветеран войны.
В Афганистане жили большой дружной семьей.
К 30-летию вывода войск из Афганистана. Воспоминания воинов-афганцев из Кореличского района
– Мы жили по несколько человек в палатках и считали себя братьями, – вспоминает Александр, – письма, которые приходили из дома, читали вслух. Никаких тайн у нас друг от друга не было. Знали все сокровенное и делились последним.
В отряде была общая любимица – восточноевропейская овчарка Пальма. Сколько человеческих жизней спасла эта умная собака-сапер! Сама трижды подрывалась на минах, ее спасали батальонные врачи. Когда Пальму списали по состоянию здоровья, усыплять не стали, кто-то из солдат забрал спасительницу себе и потом увез домой.
У Александра Сергеевича Трибутя три боевых ранения.
– Первое получил летом 86-го, когда возвращались в отряд с трехдневного боевого задания, – вспоминает ветеран, – наш БТР напоролся на мину. Всего на 5 сантиметров вышли из колеи – и сразу взрыв. Меня оглушило и ранило в ногу. С годами все это дает о себе знать. А весной 1987-го на таких же минах подорвались несколько танков. Мой земляк, командир БТРа Саша Борисевич из Жухович тоже был ранен в тот день.
После демобилизации Александр Трибуть вернулся в родной Березовец. Крутил баранку, работал начальником караула в местном отделе по чрезвычайным ситуациям. Почти 10 лет жил и работал в Москве. Но с детства был привязан к селу, и тяга к родным местам взяла свое. Александр Трибуть вернулся в родную деревню. Сегодня он верен своей мирной профессии: работает оператором очистных сооружений РУП ЖКХ. Живет скромно, без излишеств. Идти и что-то требовать не в характере ветерана. Хотя лацкан его пиджака украшает медаль “За боевые заслуги”. Но не этим гордится Александр Сергеевич: он отец троих детей и дважды дед.
Сегодня Афганская война все дальше уходит в прошлое. Но она не кончилась и никогда не закончится ни для тех, кто ее прошел и остался в живых, стал инвалидом, ни для близких и родных погибших. К Александру Трибутю каждую ночь она приходит во снах.

   По материалам Википедии и газеты «Полымя» 

 
Теги: Гродно
 
 
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Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом...
 
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