Наталья Олешковская — «Женщина года-2018»

Ежегодно по инициативе общественного объединения «Белорусский союз женщин» в нашей стране проводится конкурс «Женщина года».





Торжественная церемония награждения лауреатов областного этапа XI Республиканского конкурса «Женщина года-2018» состоялась 28 января. Чествование проходило в Витебском государственном колледже культуры и искусств с участием председателя областного Совета депутатов Владимира Терентьева.

23 представительницы Витебщины отмечены в пяти номинациях «За лидерство и успешное руководство», «Активная жизненная позиция», «Материнская слава», «Хозяйка сада», «Духовность и культура».

Лауреатом областного этапа XI Республиканского конкурса «Женщина года-2018» в номинации «Материнская слава» стала наша землячка — Наталья Олешковская из Чашник. Сейчас она будет представлять Витебскую область в финале конкурса. Наталья Аркадьевна — мама одиннадцати детей, для шестерых — приёмный родитель. К каждому из них она относится с любовью, окружает заботой, вниманием и теплом. Главное для неё — чтобы они выросли достойными людьми и не забыли про те моральные устои, которые она им старается привить. Для участия в конкурсе «Женщина года-2018» Наталья Олешковская представила эссе о своём опыте женщины-мамы, а видеоролик рассказал о буднях семьи.

— Было очень приятно оказаться на таком мероприятии. Тёплая атмосфера, столько красивых, нарядных женщин и масса добрых слов-поздравлений, — делится впечатлениями Наталья Аркадьевна. — Особенно волнительно было подниматься на сцену, а потом — получать диплом от начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Ю. Н. Деркача. Очень понравилась и концертная программа. Ощущение праздника, хорошее настроение не покидали целый день.

Поздравления Наталье Аркадьевне Олешковской продолжают поступать. Впереди ещё один важный этап — финал конкурса. Пожелаем ей успеха. А в том, что у Н. А. Олешковской хорошая группа поддержки, можно не сомневаться.

Наталья СТУКАЛОВА.