ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наталья Олешковская — «Женщина года-2018»

03.02.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Ежегодно по инициативе общественного объединения «Белорусский союз женщин» в нашей стране проводится конкурс «Женщина года».

Наталья Олешковская — «Женщина года-2018»

Лауреат областного этапа XI Республиканского конкурса «Женщина года-2018» в номинации «Материнская слава» Наталья Олешковская.

Торжественная церемония награждения лауреатов областного этапа XI Республиканского конкурса «Женщина года-2018» состоялась 28 января. Чествование проходило в Витебском государственном колледже культуры и искусств с участием председателя областного Совета депутатов Владимира Терентьева.
23 представительницы Витебщины отмечены в пяти номинациях «За лидерство и успешное руководство», «Активная жизненная позиция», «Материнская слава», «Хозяйка сада», «Духовность и культура».
Лауреатом областного этапа XI Республиканского конкурса «Женщина года-2018» в номинации «Материнская слава» стала наша землячка — Наталья Олешковская из Чашник. Сейчас она будет представлять Витебскую область в финале конкурса. Наталья Аркадьевна — мама одиннадцати детей, для шестерых — приёмный родитель. К каждому из них она относится с любовью, окружает заботой, вниманием и теплом. Главное для неё — чтобы они выросли достойными людьми и не забыли про те моральные устои, которые она им старается привить. Для участия в конкурсе «Женщина года-2018» Наталья Олешковская представила эссе о своём опыте женщины-мамы, а видеоролик рассказал о буднях семьи.
— Было очень приятно оказаться на таком мероприятии. Тёплая атмосфера, столько красивых, нарядных женщин и масса добрых слов-поздравлений, — делится впечатлениями Наталья Аркадьевна. — Особенно волнительно было подниматься на сцену, а потом — получать диплом от начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Ю. Н. Деркача. Очень понравилась и концертная программа. Ощущение праздника, хорошее настроение не покидали целый день.
Поздравления Наталье Аркадьевне Олешковской продолжают поступать. Впереди ещё один важный этап — финал конкурса. Пожелаем ей успеха. А в том, что у Н. А. Олешковской хорошая группа поддержки, можно не сомневаться.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно по инициативе общественного объединения «Белорусский союз женщин» в нашей стране проводится конкурс «Женщина года». Торжественная церемония...
 
Новости дня
Новости общества
 
Шведский бренд H&M официально подтвердил, что придет в Беларусь уже в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика