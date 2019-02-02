ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Жабинки не хотят «оптимизации» своей райбольницы

03.02.2019 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жители Жабинки всерьез встревожены возможным сокращением лабораторной службы, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Клинико-диагностическая лаборатория жабинковской ЦРБ по уровню оснащения отвечает современным требованиям. Только в последнее время приобретены новый японский коагулометр (анализатор гемостаза), который определяет уровень свертывания крови, дорогой современный биохимический анализатор. Выполняются практически все виды анализов, кроме исследования на ВИЧ и вирусные гепатиты, которые проводят в Бресте.

Но неожиданно в первые дни нового года самой обсуждаемой темой в райцентре стала возможная «оптимизация» клинико-диагностической лаборатории. В соцсетях писали:

«Работаю в больнице, лабораторию закроют. И еще некоторые отделения тоже. Скорая уйдет под Брест. Вот как-то так».

«О да, кто бы сомневался, у нас в Жабинке скоро своего ничего не останется!».

Жители города-спутника стали звонить в различные инстанции, появились инициаторы сбора подписей. На совещании в райисполкоме глава администрации Дмитрий Городецкий предложил главврачу ЦРБ Анатолию Лаврукевичу разъяснить людям ситуацию.

Руководитель ответил, что слова «Жабинка» нет в документах Минздрава.

Пилотный проект

В 2018 году Министерство здравоохранения инициировало пилотный проект по оптимизации работы лабораторной службы с применением механизмов аутсорсинга и разработало соответствующие методические рекомендации. 

На практике это означает закрытие или слияние некоторых лабораторий с целью исключить дублирование функций и перераспределить нагрузку. Опробовать новые методы в каждой области предлагается трем медучреждениям районного и межрайонного уровня и одному — областного. Кто в таком случае будет выполнять лабораторные исследования? В Бресте это может быть не только областная больница, но, к примеру, частные лаборатории «СИНЭВО», «ЛОДЭ» или недавно открывшийся медицинский центр «Нова-мед».

В Жабинке полагают, что ЦРБ может стать площадкой для пилотного проекта благодаря близости к Бресту: до областной больницы всего 20 минут езды. Говорят о том, что часть оборудования из лаборатории скоро передадут в другие медучреждения, и на месте будут выполняться только отдельные виды анализов и забор крови для остальных, которые проведут в лабораториях областного центра.

«Закрытие не планируется»

Анатолий Лаврукевич по просьбе районной газеты прокомментировал ситуацию с КДЛ:

«Функционирование районной больницы без клинико-диагностической лаборатории невозможно, так как она обеспечивает диагностику заболеваний, которые требуют экстренной и неотложной помощи. В таких случаях анализы проводятся в максимально короткие сроки, поэтому закрытие лаборатории не планируется».

Это подтвердил и начальник облздрава Виктор Михаловский в разговоре с корреспондентом «Вечерки». «Лаборатория в Жабинке будет работать, — сказал руководитель. — Это заведующая лабораторией что-то не так поняла».

И кому такой «спутник» нужен?

«Вечерний Брест» отмечает, что важно ответить на вопрос: как согласуется оптимизация с концепцией города-спутника Бреста?

Население Жабинки с 13 тысяч в ближайшей перспективе должно увеличиться вдвое — до 25 тыс. жителей (в первую очередь за счет брестчан, которые испытывают трудности с получением участков под индивидуальное строительство). Реализовать задачи концепции можно только с развитием социальной инфраструктуры. Кто, скажите, выберет для жизни город-спутник, где не хватает мест в детских садах (на сегодняшний день так и есть), возможностей для досуга и качественных медицинских услуг «шаговой доступности»? Полноценное и квалифицированное медицинское обслуживание люди хотят получать по месту жительства, а не за 20 км.

Поэтому вопрос можно ставить гораздо шире: что будет с самой районной больницей — хорошо оснащенной, где в отделениях сделан качественный ремонт? Не станет ли она филиалом одной из клиник Бреста? Роддом, который вроде бы закрывали временно, перестал функционировать, закрылось инфекционное отделение. Теперь в поле зрения попала клинико-диагностическая лаборатория…

Нечто похожее происходило с медициной в другом городе-спутнике — Скиделе. Вначале больницу довели до такого состояния, что она «состарилась» и растеряла кадры, а затем стала филиалом городской поликлиники Гродно. Теперь в Скиделе нет ни неврологов, ни педиатров — только поликлиника и дневной стационар.

Станет ли Жабинка одним из участников пилотного проекта (для чего лабораторию не обязательно закрывать)? На прямой вопрос в облздраве не ответили, сославшись, что это «рабочие вопросы».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Жабинки всерьез встревожены возможным сокращением лабораторной службы.
 
Новости дня
Новости общества
 
Наталья Олешковская — «Женщина года-2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.02.2019
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика