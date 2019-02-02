Жители Жабинки не хотят «оптимизации» своей райбольницы

Жители Жабинки всерьез встревожены возможным сокращением лабораторной службы, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Клинико-диагностическая лаборатория жабинковской ЦРБ по уровню оснащения отвечает современным требованиям. Только в последнее время приобретены новый японский коагулометр (анализатор гемостаза), который определяет уровень свертывания крови, дорогой современный биохимический анализатор. Выполняются практически все виды анализов, кроме исследования на ВИЧ и вирусные гепатиты, которые проводят в Бресте.

Но неожиданно в первые дни нового года самой обсуждаемой темой в райцентре стала возможная «оптимизация» клинико-диагностической лаборатории. В соцсетях писали:

«Работаю в больнице, лабораторию закроют. И еще некоторые отделения тоже. Скорая уйдет под Брест. Вот как-то так».

«О да, кто бы сомневался, у нас в Жабинке скоро своего ничего не останется!».

Жители города-спутника стали звонить в различные инстанции, появились инициаторы сбора подписей. На совещании в райисполкоме глава администрации Дмитрий Городецкий предложил главврачу ЦРБ Анатолию Лаврукевичу разъяснить людям ситуацию.

Руководитель ответил, что слова «Жабинка» нет в документах Минздрава.

Пилотный проект

В 2018 году Министерство здравоохранения инициировало пилотный проект по оптимизации работы лабораторной службы с применением механизмов аутсорсинга и разработало соответствующие методические рекомендации.

На практике это означает закрытие или слияние некоторых лабораторий с целью исключить дублирование функций и перераспределить нагрузку. Опробовать новые методы в каждой области предлагается трем медучреждениям районного и межрайонного уровня и одному — областного. Кто в таком случае будет выполнять лабораторные исследования? В Бресте это может быть не только областная больница, но, к примеру, частные лаборатории «СИНЭВО», «ЛОДЭ» или недавно открывшийся медицинский центр «Нова-мед».

В Жабинке полагают, что ЦРБ может стать площадкой для пилотного проекта благодаря близости к Бресту: до областной больницы всего 20 минут езды. Говорят о том, что часть оборудования из лаборатории скоро передадут в другие медучреждения, и на месте будут выполняться только отдельные виды анализов и забор крови для остальных, которые проведут в лабораториях областного центра.

«Закрытие не планируется»

Анатолий Лаврукевич по просьбе районной газеты прокомментировал ситуацию с КДЛ:

«Функционирование районной больницы без клинико-диагностической лаборатории невозможно, так как она обеспечивает диагностику заболеваний, которые требуют экстренной и неотложной помощи. В таких случаях анализы проводятся в максимально короткие сроки, поэтому закрытие лаборатории не планируется».

Это подтвердил и начальник облздрава Виктор Михаловский в разговоре с корреспондентом «Вечерки». «Лаборатория в Жабинке будет работать, — сказал руководитель. — Это заведующая лабораторией что-то не так поняла».

И кому такой «спутник» нужен?

«Вечерний Брест» отмечает, что важно ответить на вопрос: как согласуется оптимизация с концепцией города-спутника Бреста?

Население Жабинки с 13 тысяч в ближайшей перспективе должно увеличиться вдвое — до 25 тыс. жителей (в первую очередь за счет брестчан, которые испытывают трудности с получением участков под индивидуальное строительство). Реализовать задачи концепции можно только с развитием социальной инфраструктуры. Кто, скажите, выберет для жизни город-спутник, где не хватает мест в детских садах (на сегодняшний день так и есть), возможностей для досуга и качественных медицинских услуг «шаговой доступности»? Полноценное и квалифицированное медицинское обслуживание люди хотят получать по месту жительства, а не за 20 км.

Поэтому вопрос можно ставить гораздо шире: что будет с самой районной больницей — хорошо оснащенной, где в отделениях сделан качественный ремонт? Не станет ли она филиалом одной из клиник Бреста? Роддом, который вроде бы закрывали временно, перестал функционировать, закрылось инфекционное отделение. Теперь в поле зрения попала клинико-диагностическая лаборатория…

Нечто похожее происходило с медициной в другом городе-спутнике — Скиделе. Вначале больницу довели до такого состояния, что она «состарилась» и растеряла кадры, а затем стала филиалом городской поликлиники Гродно. Теперь в Скиделе нет ни неврологов, ни педиатров — только поликлиника и дневной стационар.

Станет ли Жабинка одним из участников пилотного проекта (для чего лабораторию не обязательно закрывать)? На прямой вопрос в облздраве не ответили, сославшись, что это «рабочие вопросы».