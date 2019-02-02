

В Столбцах волк напал на людей. 26 января в районную больницу обратились четверо пострадавших от нападения волка неподалеку от железнодорожной станции. У пострадавших медики зафиксировали множественные раны от укусов. Еще один местный житель сообщил в милицию, что волк стал бросаться на его автомобиль. На указанное место выбыли наряд департамента охраны и экипаж ГАИ. Животное застрелили. Лабораторные исследования показали, что волк был болен бешенством. В Столбцах и деревне Слобода введен карантин на 2 месяца.

Корреспондент pinsknews.by спросил главного специалиста Пинской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Павла Селивона, как правильно вести себя человеку при встрече с дикими животными.

– Описанные события происходят крайне редко, как правило, в таких случаях зверь болен бешенством. Чаще всего неожиданные встречи с диким животным происходят в лесу. Нередко нападение зверя провоцирует сам человек. Поэтому лес желательно посещать не в одиночку.

Отправляясь в лес, скажите кому-то, куда именно вы идете и когда собираетесь вернуться, берите с собой средства связи и необходимые контакты.

В лесу необходимы соответствующие одежда и обувь, которая защитит от укусов ос, пчел, шершней, гадюки и др. (шуршащая одежда, головной убор, закрывающий волосы, высокие сапоги и т.п.).

Не пытайтесь подкрасться к животному! Встречу лучше предотвратить – шум от разговоров, смеха, пения, шарканья ног, шелест от проводимой по растительности палки спугнет дикое животное. Важно внимательно смотреть под ноги и по сторонам, осматривать место для отдыха.

Если все же вы случайно встретите диких животных, дайте им возможность уйти! Помните, что здоровое животное может напасть только для защиты себя или детенышей, от испуга, неожиданности или, опасаясь возможной агрессии с вашей стороны.

Общие правила поведения при случайной встрече с диким животным:

не убегайте от животного, не поворачивайтесь к нему спиной (!), а медленно отступайте пятясь, наблюдая за его поведением.

не смотрите прямо в глаза, но не упускайте из вида

не паникуйте, не делайте резких движений, не размахивайте руками, не кричите. Нужно замереть и оценить ситуацию – состояние животного, его реакцию и окружающую обстановку.

никогда не подходите близко, не пытайтесь прикоснуться или погладить дикое животное, даже если это кажется безопасным! Это не так! Особенно, если животное само идет на контакт – это один из признаков опасного заболевания – бешенства!

ничего не бросайте в животных, не провоцируйте их;

не ловите диких зверей и не подходите к раненым животным;

держитесь подальше от детенышей млекопитающих.

— В некоторых случаях можно попытаться воспользоваться известным «методом резкого увеличения собственного размера» – сделать так чтобы визуально вы казались больше чем есть на самом деле: взять в руки и поднять над собой длинную палку, распахнуть в стороны плащ, куртку. Такой способ рекомендуется при встрече с бурым медведем, волком, лосем, оленем, косулей, собакой, — подытожил Павел Селивон.