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Как правильно вести себя человеку при встрече с дикими животными
03.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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Корреспондент pinsknews.by спросил главного специалиста Пинской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Павла Селивона, как правильно вести себя человеку при встрече с дикими животными.
– Описанные события происходят крайне редко, как правило, в таких случаях зверь болен бешенством. Чаще всего неожиданные встречи с диким животным происходят в лесу. Нередко нападение зверя провоцирует сам человек. Поэтому лес желательно посещать не в одиночку.
В лесу необходимы соответствующие одежда и обувь, которая защитит от укусов ос, пчел, шершней, гадюки и др. (шуршащая одежда, головной убор, закрывающий волосы, высокие сапоги и т.п.).
Не пытайтесь подкрасться к животному! Встречу лучше предотвратить – шум от разговоров, смеха, пения, шарканья ног, шелест от проводимой по растительности палки спугнет дикое животное. Важно внимательно смотреть под ноги и по сторонам, осматривать место для отдыха.
Если все же вы случайно встретите диких животных, дайте им возможность уйти! Помните, что здоровое животное может напасть только для защиты себя или детенышей, от испуга, неожиданности или, опасаясь возможной агрессии с вашей стороны.
Общие правила поведения при случайной встрече с диким животным:
— В некоторых случаях можно попытаться воспользоваться известным «методом резкого увеличения собственного размера» – сделать так чтобы визуально вы казались больше чем есть на самом деле: взять в руки и поднять над собой длинную палку, распахнуть в стороны плащ, куртку. Такой способ рекомендуется при встрече с бурым медведем, волком, лосем, оленем, косулей, собакой, — подытожил Павел Селивон.
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