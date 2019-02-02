Под председательством прокурора Минской области Олега Лаврухина с участием прокуроров районов и города Жодино, Минского транспортного прокурора, начальников структурных подразделений аппарата областной прокуратуры, иных прокурорских работников проведена коллегия по итогам работы ведомства за 2018 год.

В мероприятии принял участие заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Александр Лашин.

В своём выступлении Олег Лаврухин подчеркнул, что «проведенная прокуратурой во взаимодействии с иными правоохранительными органами работа способствовала укреплению законности и правопорядка в регионе. Принятые прокуратурой Минской области в 2018 году организационные и практические меры способствовали повышению эффективности прокурорского надзора и его правозащитной составляющей».

В 2018 году сократилось на 3,5% количество совершенных преступлений – 15,9 тыс. против 16,5 тыс. в 2017 году. Снизился уровень преступности на 10 тысяч населения – со 116 до 111,6.

Сохранилась динамика уменьшения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее судимыми лицами, в состоянии опьянения, группой лиц, в общественных местах, в сельской местности.

В то же время возросло число совершенных хищений путем использования компьютерной техники, хищений путем присвоения или растраты, хулиганств, фактов несоблюдения требований превентивного надзора и уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

В шести регионах области наблюдается рост преступности: Березинском (+17,4%), Логойском (+ 16%), Любанском (+ 8,5%), Узденском (+ 8,4%), Несвижском (+ 8%), Вилейском (+ 7,3%).

Рост убийств отмечен в Борисовском, Любанском, Узденском районах и городе Жодино, а умышленных причинений тяжких телесных повреждений – в Минском, Слуцком, Логойском, Дзержинском и Пуховичском районах. При этом 37,5% убийств совершено на почве семейно-бытовых конфликтов.

На фоне заметного снижения активности органов внутренних дел по выявлению и пресечению административных правонарушений против общественного порядка и общественной нравственности на 35,7% продолжается рост уголовно-наказуемых хулиганств (+ 14,2%).

На коллегии отмечено, что организационно-практические меры на территории области способствовали снижению подростковой преступности на 7,2%.

В 2018 году на территории области выявлено 381 коррупционное преступление, что на 85,0% больше, чем в 2017 году, на 44 % увеличилось и количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за их совершение.

Наибольшее количество коррупционных преступлений зафиксировано в Минском, Солигорском, Борисовском, Молодечненском, Смолевичском районах и городе Жодино.

Актуальным для органов прокуратуры Минской области остается надзор за исполнением законодательства при осуществлении государственных закупок. Результаты эффективности принимаемых мер по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере осуществления государственных закупок рассмотрены в ноябре прошедшего года на заседании координационного совещания.

Прокуроры выявили значительное количество нарушений при принятии процессуальных решениях сотрудниками органов дознания и предварительного следствия.

В прошедшем году увеличился размер возмещенного ущерба и составил 50,9 % от общего размера причиненного ущерба преступлениями по сравнению с 29,2% в 2017 году.

Несмотря на предпринимаемые органами прокуратуры области меры по возврату валютной выручки в страну, по-прежнему наибольшие суммы просроченной внешней дебиторской задолженности у государственных предприятий Дзержинского, Минского, Слуцкого, Солигорского районов и г. Жодино.

В 2018 г. тяжелые производственные травмы получил 141 работник (120 – в 2017 г.). В результате полученных травм на производстве погибли 28 (27) работников.

Имеют место нарушения законодательства при предоставлении земельных участков, учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и осуществлении жилищного строительства на территории Минского района, в том числе с совершением коррупционных преступлений.

Прокурор области Олег Лаврухин отметил ряд недостатков в надзорной деятельности территориальных прокуроров, подлежащих оперативному устранению.

Заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Александр Лашин в своем выступлении указал на необходимость более взвешенной и принципиальной позиции в ходе проверок исполнения законодательства о профилактике правонарушений, в сфере безопасности жизнедеятельности населения, по надзору за исполнением законодательства налоговыми органами, земельного законодательства.

Ориентировал коллег на эффективность работы по сокращению внешней дебиторской задолженности субъектами хозяйствования области, своевременной выплате заработной платы и уплаты страховых взносов.

По итогам заседания коллегия прокуратуры области определила новые задачи и конкретные мероприятия ведомства на 2019 год, приняла решения, цель которых – укрепление законности и правопорядка, противодействие коррупции, защита прав и законных интересов граждан и государства.

Старший помощник прокурора

Минской области

советник юстиции

Лариса Пархимович