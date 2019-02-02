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КГК подводит итоги

03.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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В этой ситуации нужно помнить, что законодательство Республики Беларусь обязывает общества с долей государства более 50 процентов в уставном фонде часть прибыли (дохода) перечислять в соответствующие бюджеты. Эти нормы определены Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».

Однако, как показали контрольно-аналитические мероприятия, соблюдают указанные требования далеко не все субъекты хозяйствования.

Так, в ходе проверок Любанского и Солигорского районов, а также мониторинга в Несвижском, Пуховичском, Стародорожском и Клецком районах были выявлены многочисленные факты не перечисления в бюджет хозяйственными обществами причитающейся минимальной части чистой прибыли (дивидендов).

К примеру, решением общего собрания акционеров ОАО «Осовец-агро» Любанского района вся полученная за 2016 год прибыль направлена на пополнение собственных оборотных средств.

При этом, вопрос о распределении прибыли в ряде открытых акционерных обществ даже не рассматривался, хотя по законодательству его рассмотрение является обязательным и относится к исключительной компетенции общего собрания участников.

Кроме того, в ходе контрольно-аналитических мероприятий были выявлены ошибки в расчетах части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет, форма которого установлена постановлением Министерством финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7, что соответственно привело к искажению результата.

Например, только в двух обществах Несвижского района занижена принимаемая к расчету дивидендов сумма прибыли на 958,9 тыс. руб., что привело к недоплате в бюджет средств в размере 41,2 тыс. руб.

В целом, основные ошибки, которые допускали хозяйственные общества в расчете минимально причитающейся части прибыли (дивидендов), связаны с включением в состав применяемых вычетов, направленных на создание и приобретение основных средств, стоимости активов, источником финансирования которых являлась не прибыль общества, а средства районного бюджета, амортизационные отчисления и иные источники.

Такие ошибки напрямую повлияли на расчет дивидендов и привели к недополучению денежных средств бюджетами районов.

В адрес провинившихся направлены рекомендации, а внимание исполнительных комитетов и представителей государства в органах управления акционерных обществ обращено на недостаточный контроль за выплатой дивидендов.

 
 
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Закончился еще один финансовый год, и наступает пора подведения хозяйственными обществами итогов своей деятельности, а вместе с ней встает на повестку дня и...
 
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