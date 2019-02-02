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Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидается в Беларуси 4 февраля
03.02.2019 11:12 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица, дожди, мокрый снег ожидаются в Беларуси 4 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет преобладать облачная погода. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Утром и днем преимущественно по северо-западной половине страны ожидаются осадки (дождь и мокрый снег). Ночью и утром местами сгустится слабый туман.
В дневные часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный, ночью умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха в течение суток составит от 0 до плюс 5 градусов.-0-
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3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица, дожди, мокрый снег ожидаются в Беларуси 4 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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