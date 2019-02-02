«Люди берут кредит на судебные тяжбы, а можно договориться за два часа». Как медиаторы решают споры

Имущественные и земельные споры в наших судах — не редкость. Родственники годами могут делить дом, а соседи — воевать за границы земельных участков. Мало кто знает, что такие споры сегодня можно решить по-другому — вместо суда сесть за стол переговоров с помощью медиатора. Выгода здесь в том, что не нужно платить госпошлину в 5% от стоимости спорного имущества и за экспертизу, медиативные сессии намного быстрее, чем судебные заседания, и после них есть шанс остаться в хороших отношениях. Как это работает, на примере нескольких жизненных историй рассказали практикующие медиаторы.





Дело о кустах за 35 млн рублей

— Это было самое первое дело, от которого зависело, получат ли пилотные проекты по развитию медиации поддержку в судах, — рассказывает медиатор Екатерина Гамзунова. — Передавая его мне, судья Минского областного суда прямо так и сказал: получится разрулить этот спор, будем сотрудничать, не получится — не обессудьте. А дело это рассматривалось судом и различными инстанциями уже 4 года, дважды отменялось, отправлялось на новое рассмотрение, обросло судебными издержками. Судились две дальние родственницы, которые получили в наследство дом с земельным участком и никак не могли поделить его «по справедливости». Одной полагалась 1/3 наследства, другой 2/3. На бумаге цифры понятны, но на практике эти доли сложно выделить. В таких случаях суд настаивает на экспертизе. Экспертиза очень дорогая: эксперты обязаны все точно измерить, предложить несколько вариантов раздела. В данном судебном споре экспертиза обошлась истцу в 35 млн рублей (до деноминации). Обычно медиатор не задает такие вопросы, но я не удержалась и спросила, откуда же нашлись средства на экспертизу, так как женщина постоянно напоминала, что она — обычная пенсионерка. «Взяла кредит в банке», — ответила она. Я давно в профессии, но все равно удивляюсь, до чего доходят люди в своих спорах.

В итоге в медиации эти женщины решили свой четырехлетний спор за 4 часа. К обеду уже было итоговое медиативное соглашение.

— Медиаторы помогают людям понять собственные интересы, и когда они осознают, что же для них действительно важно, то принимают решение, которое устаивает обе стороны, — поясняет Екатерина Гамзунова. — В этом случае выход был простым: одна родственница попросила другую вырубить кусты и снести сарай, которые заходили на ее часть участка. Все. Выяснилось, что второму собственнику эти кусты были тоже не нужны, да и сарай она давно хотела снести. До этого момента такое решение не приходило им в голову. Исковое требование у них было совсем другое — признание недействительным акта госрегистрации на землю. И это очень характерно для таких споров. Дело в том, что в СССР в 60−80-е годы люди замеряли участки обычными измерительными приборами. А сегодня это делают спутники и гораздо точнее. И если сопоставить снимки со спутника со старыми актами, могут быть различия. И когда люди по какой-то причине ссорятся, начинается эта «игра» с сопоставлением: «ваш забор на 5 см залез на мою территорию» и т.д. Формально — да. Но эти конфликты можно спокойно решить между собой. Неужели родные или соседи поделят участок хуже, чем это сделают за них совершенно чужие люди, да еще за огромные деньги? В итоге споры о падающей с чужого огорода листве или тени от соседского забора доходят до абсурда, люди становятся врагами, тратят огромные деньги на тяжбу.

Часто в таких спорах медиатор предлагает поработать сторонам с альтернативами, ответить на вопрос: «Что будет, если вы не договоритесь, сколько еще будет длиться суд, сколько еще издержек придется понести»? Это отрезвляет — и люди начинают работать на результат.

Дело решилось за 4 часа, судья даже не пошел на обед — чтобы побыстрее его утвердить. Правда, пришлось креативить, так как в исковых требованиях ничего про кусты и сарай не было. В итоге нашли решение: стороны отказались от исковых требований, дела были закрыты и утверждено мировое соглашение на основе медиативного.

Дело о потопе: почему не стоит завышать ущерб

Когда одни соседи заливают других, люди также часто идут за справедливостью в суд. Однако, даже имея заключение ЖЭС и стопроцентные доказательства вины соседей, не факт, что они смогут быстро восстановить свое пострадавшее жилье.

— Ко мне как к адвокату как-то обратилась семья, пострадавшая от потопа, — приводит еще один пример из своей практики Екатерина Гамзунова. — У них было заключение ЖЭС, соседи не отрицали, что это они затопили квартиру. Вроде бы сильная правовая позиция. Но пострадавшие оценили ущерб в 15 тысяч долларов, что было примерно в три раза дороже реальных убытков — составили смету по максимуму. И были уверены, что суд взыщет все до копейки. Я им объяснила, что, во-первых, придется заплатить суду 5% от заявленной суммы иска. Во-вторых, другая сторона может, и скорее всего, будет возражать по стоимости сметы, по объему работ, и неизвестно, что от заявленной суммы останется. В-третьих, судья не строитель, и поэтому для него достоверным доказательством будет экспертиза по определению стоимости ущерба. Экспертиза — дело небыстрое и недешевое. В-четвертых, даже если суд и утвердит эти 15 тысяч ущерба, судебное решение может исполняться годами. Судья, например, может обязать ответчиков выплачивать по 50 рублей ежемесячно, исходя из их финансового положения.





Медиатор в таких ситуациях задает конкретный вопрос: что же для людей действительно важно? В данном случае: сделать ремонт и жить в нормальных условиях или добиваться этих 15 тысяч и при этом месяцами, а то и больше жить в неотремонтированной квартире? Люди, долго не раздумывая, ответили: «Отремонтировать квартиру».

— Поэтому я предложила им встретиться с соседями в медиации. Они договорились за час! Сошлись на 5 тысячах у.е. и бесплатных ремонтных работах — у затопивших оказались родственники, занимающиеся ремонтом. Все остались довольны, потому что требования и решения были реальны, и главное, соседи сохранили хорошие отношения. Просто людям нужно было поговорить друг с другом нормально. И медиаторы как раз предоставляют такие условия.

Дело о ремонте: реальный интерес был — выйти замуж, а не деньги

— В одном из районных судов Гродно около полугода находилось дело, где один собственник хотел взыскать с другого часть средств за ремонт в коммунальной квартире. В медиации мы решили этот спор за две встречи: в итоге вместо дележа денег одна собственница устроила личную жизнь, а второй приобрел новое жилье, — приводит свой пример медиатор Николай Хотянович из Гродно.

— Суть спора была в том, что женщине принадлежало 2 комнаты в коммунальной квартире, а мужчине 1 комната. Он фактически в ней не проживал (она ему досталась по дарственной от матери). Квартира находилась в очень плохом состоянии, не было нормальной сантехники: унитаз из 50-х годов — в полу, ванная прогнила, полы провалились и пр. Наконец женщина решила сделать ремонт совместно со вторым собственником. Тот дал добро: делай, что хочешь. В итоге, когда она сделала ремонт примерно на 12 тыс. рублей, он приехал и сказал, что платить свою часть не будет, потому что ему такой ремонт не нужен — можно было сделать и дешевле. Поэтому женщина и обратилась в суд с требованием взыскать с него половину стоимости ремонта, а потом еще и увеличила сумму иска до 8 тыс. рублей.





Судебная перспектива по таким делам — неясная, — поясняет медиатор. — В соответствии с Гражданским кодексом имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Общая собственность на имущество является долевой. Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению. Расходы, которые не являются необходимыми и произведены одним из собственников без согласия остальных, падают на него самого. В каждом случае суд выносит решение индивидуально, опираясь на обстоятельства дела, поэтому предугадать решение крайне сложно. В данном деле суд назначил экспертизу для определения стоимости произведенного ремонта, что еще бы затянуло процесс и существенно увеличило расходы сторон. К тому же решение суда, скорее всего, привело бы к эскалации конфликта. Наверное, поэтому адвокат ответчика посоветовал ему обратиться к медиатору.

На первой медиативной сессии мы выявили настоящие интересы каждой из сторон. У женщины была мечта выйти замуж — поэтому она и сделала ремонт: чтобы не стыдно было приглашать людей в гости. И на самом деле она хотела выкупить комнату второго собственника, чтобы квартира стала полностью принадлежать ей. Она предложила ему 14 тысяч рублей. Интерес второго собственника был в том же — проживать отдельно в собственном жилье. В тот момент он жил у своей девушки, комната в коммунальной квартире было его единственным собственным жильем. Ему нужна была своя жилплощадь, чтобы в случае чего, было где жить. Он согласился продать свою комнату женщине — но только за 24 тысячи рублей, чтобы купить себе другую. Они оба стали искать подходящее жилье, оценивать рынок. Пару раз встретились для осмотра возможных вариантов. В итоге нашли. Выбранная комната стоила 24 тысячи руб., но продавец был согласен дать рассрочку на 2 года. В результате медиации стороны договорились, что мужчина продает второй собственнице свою комнату за 14 тыс. руб. Эти деньги он вносит продавцу в качестве предоплаты, а остальные 10 тысяч руб. женщина выплачивает ему в течение двух лет двумя платежами.

В итоге женщина отказалась от исковых требований. Благодаря медиации она получила в собственность квартиру полностью, как и хотела, а мужчина купил себе другое жилье. Причем оно было больше по квадратным метрам, чем его коммунальная комната, с ремонтом и хорошей мебелью, в новом доме. Такой исход дела так повлиял на женщину, что перед Новым годом она пришла ко мне, подарила подарок и с радостью сообщила, что уже не одна, — рассказал Николай Хотянович.

Медиативная сессия (одна встреча) стоит в среднем 150−300 рублей. Расходы делят между собой обе стороны. Медиативное соглашение — добровольный документ. На его основе заключается мировое соглашение в суде (в рамках искового заявления), которое имеет принудительный характер исполнения. Список медиаторов опубликован на сайте Министерства юстиции.