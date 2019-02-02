Умер рэпер Децл





Рэпер Кирилл Толмацкий, более известный под творческим псевдонимом Децл, умер в возрасте 35 лет. Об этом сообщил его отец Александр Толмацкий в Instagram.

«Кирилла больше нет», — написал отец музыканта.

Концертный директор Децла Павел Беленец рассказал агентству новостей «Москва», что рэперу стало плохо в ночь на воскресенье после выступления в ижевском клубе. «Кирилл пошел в гримерку, сел в кресло, ему стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали «скорую», которая констатировала смерть. Предварительная информация — остановка сердца», — уточнил Беленец, добавив, что точную причину сообщит позднее после экспертизы.

Кирилл Толмацкий родился в Москве в 1983 году. Широкую известность рэп-исполнителю принес дебютный альбом «Кто? ты», вышедший в 2000 году. Альбом входит в число самых продаваемых в России, его тираж составил более миллиона экземпляров.