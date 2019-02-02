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3 февраля: этот день в истории

03.02.2019 — Новости Общества | Полымя  
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3 февраля: этот день в истории

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1994 год — Республика Беларусь установила дипломатические отношения с Исламской Республикой Пакистан.

РОДИЛИСЬ

1809 год — Мендельсон Якоб Людвиг Феликс, немецкий композитор, дирижер, пианист, основатель Лейпцигской консерватории. Умер в 1847 году.

1859 год — Гуго Юнкерс, немецкий авиаконструктор и промышленник. Создал ряд самолетов, в том числе и первый цельнометаллический Ю-1 (1915). Умер в 1935 году.

1874 год — Стайн Гертруда, американская писательница, теоретик литературы. Представительница модернизма. Автор книг «Становление американцев», «Автобиография Алисы Б.Токлас». Влияние ее творческих принципов испытали многие американские писатели, в том числе Эрнест Хемингуэй. Умер в 1946 году.

1884 год — Агапкин Василий Иванович, русский композитор, автор знаменитого марша «Прощание славянки». Был главным дирижером военного парада 7 ноября 1941 года в Москве. Автор вальсов «Волшебный сон», «Голубая ночь», «Раннее утро», польки «Веселый отдых» и др. Умер в 1964 году.

1904 год — Лившиц Иосиф Моисеевич, белорусский ученый в области гидрологии, кандидат технических наук (1935), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1954). Автор научных работ по гидрологии рек и заболоченных территорий, водном балансе Беларуси. Умер в 1997 году.

1909 год — Плотников Сергей Николаевич, российский актер театра и кино, народный артист СССР. Снимался в фильмах «Добровольцы», «Тишина», «Щит и меч» и др. Умер в 1990 году.

1919 год — Юрченко Егор Артемьевич, Герой Советского Союза (1943). В годы Великой Отечественной войны участник боев под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, освобождения Украины, боев в Польше, Германии, войны с Японией (1945). Отличился при форсировании Днепра севернее Киева в 1943 году. До 1948 года в Советской Армии, затем в народном хозяйстве. Умер в 1981 году.

1939 год — Забрейко Петр Петрович, белорусский математик, доктор физико-математических наук (1968), профессор (1970). Автор научных работ по нелинейному функциональному анализу, приближенным методам, дифференциальным и интегральным уравнениям, математической экономике.

1944 год — Бородянский Александр Эммануилович, российский кинодраматург, сценарист. Автор сценариев фильмов «Афоня», «Дамы приглашают кавалеров», «Мы из джаза», «Курьер», «Звезда» и других. Лауреат Государственной премии РФ (2002).

1954 год — Ачасов Олег Владимирович, белорусский ученый в области физики ударных волн, газовой динамики, физики горения и взрыва, доктор физико-математических наук (1994). Автор научных исследований в области лазерной диагностики неравновесных сред. Умер в 2002 году.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православная церковь чтит память преподобного Максима Грека, преподобного Максима исповедника, мучеников Неофита, Евгения, Кандида, Валериана и Акилы.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

День Максима исповедника, Максима Грека. В этот день супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали иней с деревьев, говоря при этом: что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу. Максим считался утешителем в обидах и помощником в бедах, поэтому в его день вспоминали добрым словом людей, когда-то пришедших на помощь. Ему молились о заступничестве вдов и сирот.

ИМЕНИНЫ

православные: Агнии, Валерьяна, Ильи, Максима, Евгения;
католические: Яны, Ипполита.

БЕЛТА.

 
 
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СОБЫТИЯ 1994 год — Республика Беларусь установила дипломатические отношения с Исламской Республикой Пакистан. РОДИЛИСЬ 1809 год
 
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