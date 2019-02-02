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Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя, прошло в городском Дворце культуры

03.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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– Профессия спасателя – это подвиг. Борисовский райисполком благодарит вас за ежедневный тяжелый труд. Спасибо вам за добрые, отзывчивые сердца, за благородные помыслы, за преданность профессии. Пусть на службе будет как можно меньше тревожных вызовов, а благодарностью за смелость и отвагу станет искреннее уважение общества, – пожелала спасателям А. Копикова.
За отличное выполнение служебных обязанностей лучшие работники были отмечены грамотами и
благодарностями.
С поздравительной речью к гостям праздника обратился начальник Борисовского ГРОЧС полковник внутренней службы Владимир Пикуза.
– Сегодня МЧС отмечает свое двадцатилетие. За эти годы наша служба превратилась в современную мощную отлаженную систему оперативного реагирования, которая постоянно находится в режиме боевой готовности. Мы на высоком уровне решаем задачи по предупреждению и ликвидации пожаров и других ЧС техногенного и природного характера. Спасатели и пожарные честно и добросовестно выполняют свой профессио-нальный долг, порой рискуя жизнью. То, что для других чудесное спасение и подвиг, для нас – обычная работа. Соприкасаясь изо дня в день с бедой, работники МЧС не черствеют душой, сохраняют в себе готовность к самопожертвованию. Бесспорно, результат любого дела в первую очередь зависит от исполнителей, их мастерства и отношения к работе. Отрадно, что в нашем коллективе трудятся профессионалы своего дела. Решительность, отзывчивость, мужество отличают людей, выбравших для себя такое благородное дело, как спасание людей. В профессиональный праздник – День спасателя – хочется поздравить всех: доблестных пожарных-спасателей и членов их семей, уважаемых ветеранов пожарной службы. Желаю благородства, отзывчивости, безопасности и бдительности. Пусть в любой ситуации надежным будет плечо товарища, крепким здоровье и закаленными нервы! Слаженности в работе и личностного роста! С праздником! – поздравил всех начальник Борисовского
ГРОЧС.

 
 
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В честь профессионального праздника для работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Борисовского района, ветеранов пожарной службы, а также их...
 
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