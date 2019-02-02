

Борисовская станция переливания крови обеспечивает компонентами и препаратами крови лечебные учреждения Борисовского, Березинского, Крупского, Смолевичского, Червенского районов. За 2018 год заготовлено 4628 литров крови и 2 563 литра плазмы.

Надлежащие и надежные запасы крови можно обеспечить лишь на основе регулярного добровольного и безвозмездного донорства. Регулярные безвозмездные доноры являются самыми безопасными в отношении инфекций, передающихся через кровь.

В соответствии с инициативой Всемирной организации здравоохранения о переходе к 2020 году на систему регулярного безвозмездного донорства крови, с целью привлечения к нему широких слоев населения, Главным управлением здравоохранения Минского облисполкома в 2018 году проводилась акция «Безвозмездный донор – гордость Минщины». В рамках этой акции на предприятиях и в учреждениях Борисовского, Березинского, Крупского и Червенского районов распространялись информационные и агитационные материалы, проводились лекции и беседы по пропаганде безвозмездного донорства, размещалась информация в средствах массовой информации, на сайте Борисовской ЦРБ. На станции переливания крови постоянно проводилось консультирование по вопросам донорства крови и безвозмездного донорства.

В Борисовском медицинском колледже и на станции переливания крови в июне 2018 года были проведены праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню донора крови. В торжественной обстановке прошло чествование ветеранов донорского движения, вручение нагрудных знаков «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь». Почетным донорам, а также учащимся медицинского колледжа, сдавшим кровь безвозмездно, вручены памятные подарки.

Всего в 2018 году Почетными донорами стали 47 человек.

На Борисовской станции переливания крови в 2018 году сдали кровь 1794 донора и 211 доноров сдали плазму.

За время проведения акции 1074 донации крови из 4005 (26,8%) и 259 плазмафереза из 2684 (9,6%) были на безвозмездной основе.

Среди безвозмездных доноров крови 787 жителей Борисовского района, 180 — Червенского, 19 – Крупского, 88 – Березинского районов.

Самое активное участие в безвозмездном донорстве приняли медицинские работники – 331 человек, а также представители силовых структур – 281 человек: это сотрудники Борисовского родильного дома, станции скорой и неотложной медицинской помощи, поликлиники №1, детской и взрослой стоматологических поликлиник, больницы №2, Березинской и Червенской ЦРБ, военнослужащие борисовского полка связи и 72 ОУЦ, МЧС (Cветлая Роща), Крупского РОВД и Департамента охраны, учащиеся Борисовского медицинского колледжа, Смиловичского аграрного колледжа и другие.

Акция по безвозмездному донорству, проходившая в 2018 году, позволила сэкономить около 180 тыс. рублей бюджета Борисовского района.

Коллектив Борисовской станции переливания крови выражает огромную благодарность всем донорам, cдавшим кровь или плазму безвозмездно, и обращается к жителям Борисовского, Крупского, Березинского, Червенского районов с просьбой присоединиться к безвозмездному донорскому движению.

Если вы неравнодушны к судьбе и спасению жизни других людей, примите участие в акции – сдайте кровь!

Кто может стать донором

Донорами могут быть граждане Республики Беларусь, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в возрасте с 18 до 60 лет, прошедшие медицинский осмотр, не страдающие заболеваниями, при которых сдача крови, ее компонентов противопоказана.

Донором может быть только здоровый человек. В его крови не должно быть возбудителей инфекционных заболеваний, алкоголя, лекарств и других веществ, которые могут повредить здоровью больного.

Донор должен вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять спиртными напитками, не употреблять наркотики.

Донор не должен скрывать от врача сведений о перенесенных заболеваниях, в том числе о туберкулезе, вирусном гепатите, сифилисе.

Необходимо также информировать врача в случае риска заражения ВИЧ-инфекцией (случайные половые связи, внутривенное введение наркотиков, татуировки).