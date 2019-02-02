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Внимание: в центре города работает эвакуатор!

03.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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Однако в ОГАИ Борисовского РУВД корреспондента «А» заверили, что дорожные заторы возникают не из-за увеличения транспортного потока, основная причина иная.
– В связи с ростом интенсивности движения на ул. Чапаева и ул. М. Горького установлены дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку на крайней правой полосе. Несмотря на это, многие водители продолжают совершать не только временные остановки, но зачастую паркуют свои автомобили вдоль проезжей части, исключая возможность движения по крайней правой полосе, чем автоматически в два раза уменьшают пропускную способность дороги. В связи с распространенным правонарушением на ул. Чапаева в усиленном режиме работает эвакуатор – за первые пару дней были эвакуированы два автомобиля и привлечены к административной ответственности 12 водителей. Работу будем продолжать в таком же режиме, пока водители не научатся соблюдать правила остановки и стоянки автотранспорта, – разъяснила Ирина Пахтусова, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Борисовского РУВД.
Справочно
С 1 января 2019 года штраф за остановку или стоянку с нарушением правил дорожного движения составляет 25,5 бел. руб. или предупреждение и 51 бел. руб., если такие остановка или стоянка совершены повторно в течение года. За неправомерную стоянку на месте, отведенном для стоянки инвалидов, придется заплатить 51 бел. руб., за остановку или стоянку грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением правил дорожного движения – 127,5 бел. руб. и 255 бел. руб. в повторном случае.
Наш корр.

 
 
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В связи с закрытием очередного участка улицы Гагарина для расширения дорожного полотна и благоустройства значительно увеличился транспортный поток на ул....
 
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