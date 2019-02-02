ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ



Нередко с вопросом об улучшении жилищных условий борисовчане обращаются на приемах граждан по личным вопросам, которые проводит председатель райисполкома Г.И. Денгалев.

В прошедшую среду с этой проблемой к главе региона обратилась Е.Н. Залесская, имеющая статус сироты. В беседе выяснилось, что Елене Николаевне предлагали построить жилье в ЖСПК, но она отказалась. Причина, по ее словам, в отсутствии средств: женщина работает лифтером в Минске и зарабатывает не более 320 рублей в месяц.

Почему молодая и физически здоровая женщина предпочитает низкооплачиваемую работу — вопрос личного выбора. Однако если поставить цель найти более высокооплачиваемую специальность для того, чтобы можно было накопить деньги на строительство квартиры, добиться ее можно без особого труда. Не только в столице, но и в Борисове есть предприятия, куда требуются рабочие многих специальностей и разной квалификации. И оплачивается их труд очень достойно.

Государство, в свою очередь, готово помогать сиротам, заинтересованным в строительстве собственной квартиры, предоставлением выгодного кредита. Если же нуждающийся в жилье человек не заинтересован что-то делать для решения проблемы, то как тут не вспомнить пословицу о том самом лежачем камне, под который вода не течет.

Жительница дома 24 по ул. Чапаева Н.Н. Апарович пожаловалась на промерзающие панельные стены, из-за чего в квартире «поселились» сырость и грибок. Как выяснилось, происходит это

из-за протекания кровли. Как пояснили коммунальщики, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на капремонт дома в 2020 году. Однако председатель райисполкома поручил руководству УП «Жилье» устранить замечания по кровле до 1 июня 2019 года.

Вопрос утепления стен домов на приеме прозвучал не один раз. Заявители получили консультацию о том, что, согласно законодательству, отныне такие работы производятся за счет собственников жилья.

Еще один актуальный вопрос, прозвучавший на приеме, — недостаточное отопление в доме 4 по ул. Дорожной. Жильцы дома рассказали, что зачастую в квартирах отсутствует горячая вода, показатели температуры неравномерны.

Г.И. Денгалев поручил руководству УП «Жилье» разобраться в причинах неравномерной подачи тепла, а в случае, если необходимо проведение комплекса работ для устранения недостатков, — предоставить план мероприятий с указанием сроков выполнения.

По всем остальным вопросам заявители также получили разъяснения, а руководители организаций и подразделений, в ведении которых находится решение того или иного вопроса, — соответствующие поручения в рамках действующего законодательства.

Вера НИКОЛАЕВА